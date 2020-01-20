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«Лучше пой». Зрители «(НЕ) идеального мужчины» — о первой роли Крида в кино

20.01.2020 14:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Лучше пой». Зрители «(НЕ) идеального мужчины» — о первой роли Крида в кино
Кадр из фильма

Состоялась премьера фильма Марюса Вайсберга «(НЕ) идеальный мужчина», которую абсолютно точно ждали как минимум 11 миллионов человек, подписанных на Instagram Егора Крида, ведь именно он сыграл там одну из главных ролей. Однако артист не единственная звезда в этой ленте, пару ему составила Юлия Александрова. Кстати, для Крида это был дебют в кино. Насколько хорошо он с ним справился, "АиФ" узнал благодаря отзывам первых зрителей «(НЕ) идеального мужчины». 

anastasiadyma

Были мы сегодня на фильме «Неидеальный мужчина», чей сюжет слизан с оригинала тайваньской «Идеальный парень» 2012 года и ещё южнокорейской адаптации. В итоге Криду лучше петь (актёр из него такой...). Юлия Александрова тянула актерскую часть за двоих (зато целовалась с Кридом). «...»

elizaveta_topchiy

«...» Фильм по-настоящему пробивает на все эмоции: смех, слёзы, умиление, а также напряжение, т. к. очень ждёшь развязки и то, чем же именно всё закончится. Первая и сразу же такая сильная роль в кино Егора Крида, и вот тут можно точно сказать: талантливый человек талантлив во всём! Определённо посмотрю этот фильм ещё не раз.

miracle_1257

Сходили на фильм «Неидеальный мужчина». Плюсы: котик Егор Крид. Минусы: рассчитан на пятиклассниц. Но в целом довольно красивый лёгкий фильм, чтоб не забивать голову в четверг вечером.

denismarshalov_

«...» Егора Крида очень много, девчонкам-поклонницам к просмотру обязателен! Играет он неплохо, юмор временами смешной, когда не переходит в категорию ниже пояса. «...»

kremerarina

«...» Я давно хотела, чтобы Егор попробовал себя в роли актёра, и это у него прекрасно получилось! Теперь я знаю точно, он мой любимый актёр. За эти полтора часа я и смеялась, и плакала, и пела... Спасибо, Егор Крид, за это чудо. Надеюсь, это твоя не последняя роль, и я увижу тебя на экранах ещё не один раз, ты большой молодец.

«Лучше пой». Зрители «(НЕ) идеального мужчины» — о первой роли Крида в кино
Кадр из фильма

dontbeliveinanything

«...» При просмотре фильма я поймала себя на мысли, что Егор в первую очередь музыкант, но по его игре так и не скажешь... Честно говоря, сложилось впечатление, что он всю жизнь в кино снимается, потому что, как по мне, все было настолько по-настоящему сыграно, что и придраться не к чему. Безумно понравился фильм.

katls87

«(Не) идеальный мужчина». Посмотрели с подругой сегодня этот фильм. Впечатления неплохие, особенно от начала фильма, конец немного разочаровал. Развить тему можно было гораздо интереснее, а закончилось все банально и предсказуемо, чего я в принципе и ожидала от русского кино, тем более с участием Егора К.

sundeevvaa

«...» Если быть честной, то даже не увидела актёрской игры Егора Крида, будто и не играл, а просто был собой — это кайф, не все профессиональные актёры могут так играть.

volha_kazhan

Егор, ты молодец, для непрофессионального артиста ты сыграл даже очень профессионально! У меня нет больше слов! Это было очень круто!

«Лучше пой». Зрители «(НЕ) идеального мужчины» — о первой роли Крида в кино От мутантов до Стрельцова. Что смотреть в кино в первой половине 2020 года

a_d_e__l_i_n___a

Егор Крид — прирождённый актёр! Заставил нас в некоторые моменты смеяться на весь зал, в некоторые — рыдать взахлёб, а в некоторые — конкретно задуматься. Могу сказать, что пачку салфеток мы взяли не зря!

domanexozyaika

Я его ждала. Идеального мужчину. Не Крида, конечно. После первого трейлера сразу решила — пойду! «...» На одного фаната у Егора Крида стало больше!

nyushalvovna

Только Егорушка заслужил, чтобы я сходила в кино в день его премьеры. Блин, блин на одном дыхании, такое ощущение, что я никого не видела в фильме, кроме него. Эта улыбка делает всё, посмотрела на Егора Крида с другой стороны, и эта сторона мне очень понравилась, могу сказать. Ну и Юля тоже, как всегда, на высоте.

n_izotova__

«...» Великолепный актёрский состав. Егор Крид, ты огромный молодец! Для новичка в киношном деле ты сыграл очень профессионально.

 
 
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Так себе или гениально? АиФ.ru собрал первые отзывы зрителей об актерской игре Егора Крида в фильме «(НЕ) идеальный мужчина», которые они оставили в социальных сетях.
 
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