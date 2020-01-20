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В Беларусь привезли флагманский внедорожник Audi Q7

20.01.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск привезли первую партию обновленных внедорожников Audi Q7. Цена на флагманскую модель в Беларуси оказалась ниже мировой — от 59 950 евро. В «Audi Центр Минск» пророчат новинке позиции безоговорочного лидера на рынке премиум-автомобилей и в 2020 году.


Внедорожник Audi Q7 неизменно возглавляет рейтинг самых популярных премиум-автомобилей в Беларуси. Только за прошлый год продажи модели подскочили на 66%. Новое поколение обеспечит ей еще больший интерес со стороны поклонников полноразмерных кроссоверов. Первая партия, как ожидается, разойдется за неделю-две. Многие автомобили уже забронированы на условиях предзаказа.

В Беларусь новинка приехала раньше, чем в Россию. На рынке представлены две версии — Q7 и Q7 S-line, которая отличается внешним стайлинг-пакетом. В Беларуси цена на Q7 стартует от 59 950 евро, а на версию S-line — от 61 450 евро. Сейчас на наш рынок поставляют полноприводную версию с дизельным двигателем 45 TDI quattro на 249 «лошадей», который работает в паре с 8-ступенчатой коробкой-автоматом. По-прежнему внедорожник можно заказать в пяти- и семиместной версии.


В Беларуси, как и прежде, будут представлены автомобили исключительно немецкой сборки. В этом заключается основное отличие от России, где покупатели получат модель местного выпуска. Разница будет и в сроках гарантийного обслуживания: если в Беларуси на Audi Q7 дают 5 лет мировой гарантии, то в стране-соседке — на год меньше.

«Внедорожник Q7 традиционно пользуется феноменальным спросом среди белорусов. И прошлый год стал еще одним тому подтверждением: даже в ожидании рестайлинга модель в очередной раз подтвердила свое лидерство на рынке, — отмечают „Audi Центр Минск“. — Новое поколение претендует на еще больший успех: автомобиль получился более спортивным, комфортным и технологичным. При этом удалось сохранить привлекательную стоимость. Модель появилась в Беларуси раньше, чем в соседних странах, поэтому спрос на нее ожидается высокий, в том числе и со стороны российских покупателей».


Новый Audi Q7 выглядит мощнее и солиднее предшественника. Модель приросла на 11 мм и теперь занимает в длину 5063 мм. Передняя часть получилась агрессивной: новая восьмиугольная решетка радиатора получила вертикальные линии, которые станут визитной карточкой всей Q-линейки, а крышка капота выделяется ступенчатым рельефом. Автомобиль приобрел новые светодиодные фары с оригинальной графикой, которые при желании можно заменить на HD Led Matrix. Бросается в глаза модернизированный бампер с крупными секциями боковых воздухозаборников.

Изменился интерьер автомобиля. Передняя часть салона получила такую же архитектуру, как и Q8. Производитель полностью отказался от кнопочного управления и перешел на мультимедийные сенсорные дисплеи. Кроме того, автомобилем можно управлять голосом. Также предусмотрены проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль, контурная подсветка салона, трехмерная акустика, сиденья с электрорегулировкой и программами массажа. Натуральная кожа в отделке салона чередуется со вставками из дерева, алькантары, металла или карбона.


Новинка уже появилась в шоуруме «Audi Центр Минск». Там же ее можно взять на тест-драйв.

 
Теги: Минск
 
 
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Цена на флагманскую модель в Беларуси оказалась ниже мировой - от 59 950 евро.
 
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