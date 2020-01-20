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Минчанин, который разрисовал памятник Пушкину, сам пришёл в милицию

20.01.2020 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 января житель Минска пришёл в милицию и сознался, что это он разрисовал памятник Пушкину. 

Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний задержанный не объяснил мотив своего поступка, но уточнил, что заранее спланировал свои действия. 

Минчанин, который разрисовал памятник Пушкину, сам пришёл в милицию
Фото: МВД Беларуси 

Минчанин продумал маршрут, купил три баллона с краской и нанёс её на памятник, после чего закопал баллоны рядом с Цнянским водохранилищем. 

Подозреваемый уже не раз привлекался к ответственности. Сейчас с фигурантом работают правоохранители. 

Несколько дней назад стало известно, что кто-то разрисовал памятник в сквере возле гостиницы «Беларусь».

Об инциденте сообщили прохожие – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19 января житель Минска пришёл в милицию и сознался, что это он разрисовал памятник Пушкину.  Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний задержанный не...
 
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