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Минчанин, который разрисовал памятник Пушкину, сам пришёл в милицию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 января житель Минска пришёл в милицию и сознался, что это он разрисовал памятник Пушкину.
Как
Минчанин продумал маршрут, купил три баллона с краской и нанёс её на памятник, после чего закопал баллоны рядом с Цнянским водохранилищем.
Подозреваемый уже не раз привлекался к ответственности. Сейчас с фигурантом работают правоохранители.
Несколько дней назад стало известно, что кто-то разрисовал памятник в сквере возле гостиницы «Беларусь».
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Новости Беларуси. 19 января житель Минска пришёл в милицию и сознался, что это он разрисовал памятник Пушкину. Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний задержанный не...
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