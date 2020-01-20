ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: разрисовавший руки Пушкину минчанин пришел в милицию сам

20.01.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МВД сообщает, что разрисовавший красной краской руки памятнику Александра Пушкина минчанин сам пришел в милицию и сознался в этом.

"В пятницу, 17 января, в милицию Минска обратились граждане и сообщили, что неизвестный разрисовал памятник Пушкину, который расположен в сквере возле гостиницы «Беларусь».

В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник.

Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища", - гооврится в сообщении в телеграм-канале МВД. 



При этом в МВД не говорят, о ком именно идет речь
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД сообщает, что разрисовавший красной краской руки памятнику Александра Пушкина минчанин сам пришел в милицию и сознался в этом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин, который разрисовал памятник Пушкину, сам пришёл в милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика