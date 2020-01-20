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Александр Лукашенко о предстоящем съезде ФПБ: «Чтобы это было демократично и прилично»

20.01.2020 14:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Президент провел рабочую встречу с председателем организации Михаилом Ордой.

Глава государства подчеркнул роль профсоюзов в общественно-политической жизни страны, добавив, что ФПБ может по праву гордиться этим. Это одна из самых массовых организаций, в первую очередь она призвана защищать права и гарантии работников. В этом направлении проводится масштабная работа.

Александр Лукашенко о предстоящем съезде ФПБ: «Чтобы это было демократично и прилично»

За последние несколько лет профсоюзы выявили порядка 207 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть несоблюдений удалось устранить. Решаются и финансовые вопросы. При помощи профсоюзных юристов около 20 миллионов рублей – незаконно удержанных или невыплаченных – возвращены работникам. Не утрачивает своего значения и работа по защите прав членов профсоюза в судах. Более 400 человек восстановлены на работе.

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Коснулся сегодня разговор и предстоящего Съезда Федерации профсоюзов. Пройдет он в конце февраля. Глава государства выразил намерение принять в нем участие.

Александр Лукашенко о предстоящем съезде ФПБ: «Чтобы это было демократично и прилично»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу выразить свою благодарность за активную позицию наших профсоюзов в последней выборной кампании. Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад. Поэтому большая благодарность, еще раз повторяю. Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в этой кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано.

Второй вопрос – вопрос съезда. Я поручил главе Администрации и правительству подключиться к этому процессу – не только самого проведения съезда, но если нужна будет поддержка на местах, чтобы мы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично. Чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих много. И даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо. Вы человек опытный, я это знаю. Ну и чтобы профсоюзы гордились той ролью, которую они сегодня играют в нашем современном обществе.

Александр Лукашенко о предстоящем съезде ФПБ: «Чтобы это было демократично и прилично»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Орда
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе...
 
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