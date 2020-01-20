"Время непростое". Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза, министра обороны и главу Генштаба

Источник материала: Ежедневник

фото: grodnonews.by

20 января президент одобрил кандидатуры главных лиц в обороне.

Андрей Равков, ранее возглавлявший Минобороны, стал госсекретарем Совета безопасности. Руководить министерством будет Виктор Хренин, занимавший пост командующего войсками Западного оперативного командования. Генштаб возглавил Александр Вольфович, до этого момента он был первым замом начальника штаба.

"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета Безопасности Государственным секретарем, - обратился президент к Равкову. - Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности".

"И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь, - прокомментировал Лукашенко свое решение. - Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке".

Новому главе Минобороны Беларуси, генерал-майору Виктору Хренину, 48 лет. Он уроженец Гродненской области. Учился в Уссурийском суворовском военном училище, Омском высшем общевойсковом командном училище. Служил на различных должностях, в 2005 году окончил Военную академию Беларуси. С июля 2014 года занимал пост начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси. В 2015 году был назначен на должность командующего войсками Западного оперативного командования.