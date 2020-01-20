В Китае погиб ещё один человек от неизвестного вируса. BBC: «он заразит сотни людей»

Источник материала: KYKY

В Китае от неизвестного вируса умер уже третий человек, пишет NYT. За выходные 130 новых случаев заражения зафиксировали в Пекине (впервые), на юге Китая и в Южной Корее. Так, по официальным данным, общее число заболеваний достигло 200, увеличившись за сутки вдвое. Этот скачок снова поднял вопросы о том, как именно передается загадочный вирус, и добавил опасения по поводу распространения болезни перед самым интенсивным туристическим сезоном в Китае (о нем ниже).

Впервые новый тип коронавируса заметили в китайском городе Ухань; сейчас девять пациентов из этого города находятся в критическом состоянии. Обеспокоенность экспертов растет: они считают, что вспышка вируса может быть куда серьезнее, чем о ней говорят власти Китая; вероятно, он уже вышел за пределы страны. Так, китаянка, прилетевшая из Ухани в международный аэропорт Южной Кореи, также оказалась больна, что подтвердили тесты. На прошлой неделе зарегистрировали три случая заражения в Таиланде и Японии – вирус нашли у туристов, летевших через Ухань.

По планам, на китайский Новый год в страну приедут миллионы иностранцев, что опасно для вывода вируса в другие государства. Но ведомства Китая уверяют, что эпидемия под контролем. При этом комиссия ученых согласилась, что источник вируса до сих пор не особо понятен (главная версия – его подхватывают от контакта с животными, воздушно-капельным путем). ВОЗ также не смогла подтвердить, что болезнь передается от человека к человеку, но некоторые эксперты предупреждают, что вирус способен мутировать. У зараженных пациентов диагностируют лихорадку, кашель и затрудненное дыхание.

СМИ не смогли не вспомнить , как в 2002 году в том же регионе Китая, где зародился новый вирус, появились первые больные атипичной пневмонией. Китайские власти отказывались говорить миру об эпидемии болезни. Поэтому в 2003 году за несколько месяцев вирус дошел до 29 стран Северной Америки, Южной Америки, Европы и Азии.

Китай стоял на своем и не пускал исследователей из других стран в район эпидемии для выявления проблемы, но те сумели добыть образец заболевания окольными путями. Благодаря этому врачи поставили точные диагнозы, и в июле 2003 года эпидемия закончилась. Только вот за это время больше восьми тысяч человек во всем мире заболели ОРВИ, из них 774 погибли.

Любопытно, что BBC поговорил с британскими учеными, которые заявили: судя по всему, официальная статистика Китая о заражении вирусом не отражает всей правды – случаев гораздо больше, вплоть до 1,7 тысячи. Доктор Джереми Фаррар, глава благотворительной организации Wellcome, которая занимается медицинскими исследованиями, заявил, что эпидемия будет развиваться и коснется сотен людей: «Начинают поступать данные о новых случаях [поражения вирусом] в Китае и других странах, похоже, их еще будет много».

Фото обложки: Михаил Челбин.