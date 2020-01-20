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В Китае погиб ещё один человек от неизвестного вируса. BBC: «он заразит сотни людей»
Источник материала: KYKY>
В Китае от неизвестного вируса умер уже третий человек,
Впервые новый тип коронавируса заметили в китайском городе Ухань; сейчас девять пациентов из этого города находятся в критическом состоянии. Обеспокоенность экспертов растет: они считают, что вспышка вируса может быть куда серьезнее, чем о ней говорят власти Китая; вероятно, он уже вышел за пределы страны. Так, китаянка, прилетевшая из Ухани в международный аэропорт Южной Кореи, также оказалась больна, что подтвердили тесты. На прошлой неделе зарегистрировали три случая заражения в Таиланде и Японии – вирус нашли у туристов, летевших через Ухань.
По планам, на китайский Новый год в страну приедут миллионы иностранцев, что опасно для вывода вируса в другие государства. Но ведомства Китая уверяют, что эпидемия под контролем. При этом комиссия ученых согласилась, что источник вируса до сих пор не особо понятен (главная версия – его подхватывают от контакта с животными, воздушно-капельным путем). ВОЗ также не смогла подтвердить, что болезнь передается от человека к человеку, но некоторые эксперты предупреждают, что вирус способен мутировать. У зараженных пациентов диагностируют лихорадку, кашель и затрудненное дыхание.
СМИ не смогли
Китай стоял на своем и не пускал исследователей из других стран в район эпидемии для выявления проблемы, но те сумели добыть образец заболевания окольными путями. Благодаря этому врачи поставили точные диагнозы, и в июле 2003 года эпидемия закончилась. Только вот за это время больше восьми тысяч человек во всем мире заболели ОРВИ, из них 774 погибли.
Любопытно, что BBC
Фото обложки: Михаил Челбин.
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В Китае от неизвестного вируса умер уже третий человек, пишет NYT. За выходные 130 новых случаев заражения зафиксировали в Пекине (впервые), на юге Китая и в Южной...
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