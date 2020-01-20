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Клан Лукашенко потерял в России влиятельного лоббиста - генпрокурор Чайка отправлен в отставку

20.01.2020 13:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Чайка покинет пост генпрокурора РФ. На эту должность президент России Владимир Путин предложил уже новую кандидатуру

Клан Лукашенко потерял в России влиятельного лоббиста - генпрокурор Чайка отправлен в отставку
Артем Чайка и Виктор Лукашенко
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора «в связи с переходом на другую работу», сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль. Президент Владимир Путин предложил назначить новым генпрокурором замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

По информации источников агентства, Совет Федерации рассмотрит освобождение Чайки с поста генпрокурора и назначение на этот пост Краснова 22 января, передает novayagazeta.ru

Юрий Чайка руководил Генпрокуратурой с 2006 года. До этого он около семи лет возглавлял министерство юстиции.

На посту генпрокурора Чайка был замешен в ряде коррупционных скандалов. Также его обвиняли в причастности в гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

1 декабря 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал масштабное расследование о деятельности ближайшего окружения генпрокурора Юрия Чайки. Тогда в кадр попал и старший сын Александра Лукашенко Виктор, который, как оказалось, дружит с сыном российского генпрокурора Иртемом Чайкой - у них общее хобби - они байкеры.



Игорь Краснов стал заместителем председателя СК Александра Бастрыкина в 2016 году. Он расследовал убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, вел дело радикальной «Боевой организации русских националистов» (БОРН). Краснов также возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.


Как пишет в связи отставкой Чайки с поста генпрокурора телеграм-канал Белорусско-русский диалог, "с уходом Чайки клан Лукашенко потерял влиятельного лоббиста. Криптопрачечную старшие сыновья не успели запустить".
 
 
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Юрий Чайка покинет пост генпрокурора РФ. На эту должность президент России Владимир Путин предложил уже новую кандидатуру
 
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