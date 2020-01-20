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Большинство жителей развитых стран разочаровались в капитализме

20.01.2020 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Большинство жителей развитых стран разочаровались в капитализме

фото: forum.mfd.ru

Аналитики компании Edelman, ежегодно оценивающие общественное доверие к социальным институтам, опубликовали результаты опроса в преддверии Давосского экономического форума.

Как следует из результатов опроса, большинство жителей 27 стран, экономика которых считается наиболее сильной в мире, считают капитализм скорее вредным для мира, чем полезным.

О негативном отношению к капитализму заявили 56% опрошенных. Еще больше респондентов - три четверти –чувствуют несправедливость в обществе и заявили о желании перемен, пишут Ведомости.

Участникам опроса также предложили рассказать об опасностях их личному благосостоянию. Среди таковых были названы ожидание рецессии, недостаток актуального образования, а также конкуренция со стороны фрилансеров и иностранных граждан. В связи с этими факторами 83% сотрудников переживают из-за опасения потерять работу.

Ежегодный рейтинг Edelman Trust Barometer составляется с 2000 года. Он распределяет страны по стобалльной шкале в зависимости от общественного доверия к бизнесу, правительству, НКО и СМИ. При этом оценка рассчитывается как по населению стран в целом, так и отдельно по двух социальным категориям – среди «образованного населения» (informed public) и прочих жителей (mass population). К «образованным» Edelman относит граждан от 25 до 64 лет, получивших образование выше среднего и зарабатывающих больше, чем 75% своих ровесников.

Ранее международная благотворительная организация Oxfam представила свой доклад, подготовленный к форуму в Давосе. В документе констатируется рост экономического неравенства в мире: около 2 тыс. миллиардеров сегодня уже богаче 60% населения планеты.

 
 
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Аналитики компании Edelman, ежегодно оценивающие общественное доверие к социальным институтам, опубликовали результаты опроса в преддверии Давосского...
 
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