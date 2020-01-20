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Финляндия намерена производить искусственную еду уже в 2020 году

20.01.2020 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Финляндия намерена производить искусственную еду уже в 2020 году
shutterstock.com

Комментарий «АиФ»: скорее всего, «еда из пробирок» в ближайшем будущем станет реальностью для жителей Земли. Финские специалисты планируют запустить к 2020 году производство по изготовлению продуктов «из воздуха». Производство белковой продукции станет возможным при преобразовании почвенных бактерий, питающихся водородом, при помощи электричества.

По словам исследователей, вырабатывая электричество при помощи солнечной энергии и ветра, можно таким же образом производить и продукты питания, причём не выделяя в атмосферу парниковых газов.

Так, учёные утверждают, что модификация бактерий позволит выращивать специфический белок, необходимый для производства мяса, молока и даже яиц. Остающиеся после выделения жиров и белков углеводы будут использованы в кулинарии.

 
 
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shutterstock.com Комментарий «АиФ»: скорее всего, «еда из пробирок» в ближайшем будущем станет реальностью для...
 
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