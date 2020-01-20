В Кремниевой долине начали принимать грибы, чтобы спасти свою карьеру

Источник материала: KYKY

В Силиконовой долине – родине Facebook, Apple, Google и Twitter – новый тренд. Чтобы оставаться востребованными, сотрудники начали принимать психоактивные вещества. Они уверены, что это поможет им идти вверх по карьерной лестнице, пишет Forbes.

Не секрет, что Кремиевая долина – обитель людей, одержимых идеей создания крупных копаний-единорогов, которые принесут основателям если не миллиарды, то хотя бы миллионы долларов. Но большая ошибка думать, что даже профессионалы легко преуспевают в карьере: рынку нужна молодежь (хотя бы потому, что ее труд чаще всего стоит дешевле), и «старичкам» приходится идти на ряд ухищрений. Чтобы улучшить себя и казаться моложе, причастные к Долине плотно увлекались интервальным голоданием, криотерапией, медитациями в экзотических странах, ботоксом и подтяжками для лица среди мужчин.

Тревога, страх неудачи и боязнь не выдержать конкуренции вызвали новую тенденцию: люди в Силиконовой долине теперь обращаются к микродозингу (то есть употреблению в небольших объемах) «волшебных грибов» – по сути это дозы псилоцибина, эффект которого сравним с ЛСД-трипом. Для этого даже есть отдельная услуга: стартаперы и их подчиненные нанимают персонального коуча по психоделическим путешествиям, стоимость – две тысячи долларов в месяц. Говорят, такая мера повышает творческий потенциал, креативность и эффективность работы.

BBC пообщался с одним из «гуру» по таким трипам – Полом Остином. Тот рассказал, что обучает людей безопасному внедрению психоделиков в их жизнь. Его постоянные клиенты – главы стартапов и бизнесмены, которые с помощью псилоцибина фокусируются на трудовом пути. Так они пытаются ответить для себя на вопросы «Почему мы делаем то, что делаем?» и «Почему то, чем мы занимаемся, имеет смысл?»

Работа Остина с клиентами обходится недешево: он берет деньги сразу на три месяца вперед на сумму до двух тысяч долларов за месяц. При этом коуч не предоставляет своим пациентами наркотические средства (это запрещено законом), люди ищут их самостоятельно – там, где психотропы декриминализованы. Правда, есть исследования, которые говорят о негативном влиянии употребления тех же грибов. Участники одного эксперимента показали лучшие, чем прежде, результаты в сосредоточенности, счастье, продуктивности и самочувствии. Но этот эффект был краткосрочным, а закончился невротичностью.

Арт на обложке: Auguste Lefou.