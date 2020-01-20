|
Стало известно, сколько белорусов живут в Польше по виду на жительство
20.01.2020 16:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nn.by
Белорусы составляют вторую по численности и по скорости роста группу мигрантов в Польше.
К началу 2020 года в Польше проживало 25,6 тысячи белорусов с действительными видами на жительство. Как отмечает prawo.pl со ссылкой на Управление по делам иностранцев, это одна из самых быстрорастущих групп мигрантов, пишет
За прошлый год численность проживающих в Польше белорусов выросла на 5,5 тыс. человек. Первое место по темпам роста миграции – у Украины (плюс 35,6 тыс.).
Всего же в Польше проживает около 423 тыс. иностранных граждан с видами на жительство. Половина из них украинцы — 214,7 тыс.человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы составляют вторую по численности и по скорости роста группу мигрантов в Польше.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)