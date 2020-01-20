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Стало известно, сколько белорусов живут в Польше по виду на жительство

20.01.2020 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Стало известно, сколько белорусов живут в Польше по виду на жительство

фото: nn.by

Белорусы составляют вторую по численности и по скорости роста группу мигрантов в Польше.

К началу 2020 года в Польше проживало 25,6 тысячи белорусов с действительными видами на жительство. Как отмечает prawo.pl со ссылкой на Управление по делам иностранцев, это одна из самых быстрорастущих групп мигрантов, пишет tut.by.

За прошлый год численность проживающих в Польше белорусов выросла на 5,5 тыс. человек. Первое место по темпам роста миграции –  у Украины (плюс 35,6 тыс.).

Всего же в Польше проживает около 423 тыс. иностранных граждан с видами на жительство. Половина из них украинцы — 214,7 тыс.человек.

 
 
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Белорусы составляют вторую по численности и по скорости роста группу мигрантов в Польше.
 
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