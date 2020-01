В Польше сгорел американский БТР Stryker

Источник материала: Tut.by

БТР Stryker американской армии попал в ЧП в Польше. Машина двигалась по одной из магистралей страны и внезапно загорелась. Об этом пишет «Российская газета».

#Stryker of 2nd Cavalry Regiment of the #US Army caught fire on the road in #Poland .

In the car were two people who were not injured in a fire. They said that before the fire they heard a noise. pic.twitter.com/WWMCg8vQRl