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В Минске перенесли сроки сдачи двух больших жилых домов на проспекте Дзержинского

20.01.2020 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком продлил сроки сдачи двух крупных жилых домов на проспекте Дзержинского, сообщает Realt.by. Эти объекты возводят «ЛадаГарант» бизнесмена Алесея Ваганова и «Жилстройкомплект», связанный с бизнесменом Ильей Волохом. Подробности — в материале.


Что говорит «ЛадаГарант» по поводу «Карамели»

ЖК «Карамель» строится всего в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка». Согласно проекту, в комплексе предусмотрено 14 секций монолитно-каркасных домов переменной этажности — от 17 до 19 этажей. В них предлагается жилье с уже возведенными межкомнатными перегородками, общей площадью до 83 кв. м.


Застройщиком выступает СЗАО «ЛадаГарант», которое контролируется бизнесменом Алексеем Вагановым.

По нормативам компания должна была возвести жилой комплекс за 20 месяцев и завершить свою работу в августе 2019 года. Однако готовность ЖК к концу года составляла только 35%.


«ЛадаГарант» ссылается на то, что достроить «Карамель» к назначенному сроку не удалось из-за срыва поставки материалов генподрядной организацией ООО «Генеральный подрядчик».


— В настоящее время СЗАО «ЛадаГарант» приняты меры по восстановлению сроков и темпов строительства, оснований для изъятия земельного участка и смены заказчика не имеется, — рассказывает в своем письме «ЛадаГарант».


Что говорит «Жилстройкомплект» по поводу «Грушевского посада»

ЖК «Грушевский посад» тоже расположен в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка». В состав комплекса входит 4 каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. В них предлагаются квартиры площадью от 45 кв. м до 93 кв. м. На территории «Грушевского посада» предусмотрен подземный паркинг, а также наземная гостевая парковка. Квартиры сдаются с черновой отделкой высокого качества.


Застройщиком выступает ООО «Жилстройкомплект», связанное с бизнесменом Ильей Волохом, который сейчас большую часть времени проживает в Польше. По нормативам компания должна была возвести жилой комплекс за 22 месяца. С 1 августа 2019 года этот объект перевели в разряд сверхнормативных. 5 июля Мингорисполком продлил строк строительства первой и второй секции до 15 ноября 2019 года.


Процесс строительства за 2019 год приостанавливался три раза, о чем были оформлены соответствующие акты. Учитывая этот факт, Мингорисполком 18 октября 2019 года продлил срок строительства до 31.12.2019. Однако по состоянию на конец года готовность «Грушевского посада» составляла: первой и второй секций — 87%, третьей и четвертой — 28%.


— Строительство жилого комплекса «Грушевский посад», застройщиком которого выступает ООО «Жилстройкомплект», ведется с некоторым опозданием от первоначально заявленных сроков, — сообщает в своем письме ЖСК. — В настоящее время застройщиком предпринимаются все необходимые меры для завершения строительства в сроки, указанные в проектной документации.


Что об этих двух домах думает администрация района

В администрации района рассказали, что эти два объекта находятся на постоянном контроле.

— В связи с низкими темпами работ представители администрации посещают два раза в неделю указанные объекты с предоставлением оперативной информации о ходе работ в комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома, — сообщили в администрации Московского района столицы.

Что касается ЖК «Карамель» и СЗАО «ЛадаГарант», то вопрос о дальнейшей реализации проекта этим застройщиком неоднократно рассматривался в Мингорисполкоме. Было принято решение о дальнейшем продолжении строительства «Карамели» с привлечением второго генерального подрядчика ООО «ТримифИнжСтрой», который согласился взять на себя договорные обязательства, которые «ЛадаГарант» взяла перед Мингорисполкомом. Сейчас «ЛадаГарант» и «ТримифИнжСтрой» решают между собой все вопросы, которые касаются строительства «Карамели».

Об ООО «ТримифИнжСтрой» известно немного. На официальном сайте застройщика имеется информация, что он был причастен к возведению таких объектов, как индустриальный парк «Великий камень», микрорайон «Лебяжий», бизнес-центр «Академия», жилой дом «Червенский парк», бизнес-центр «Гермес» и завод «Громин».

По поводу ЖК «Грушевский посад» и ООО «Жилстройкомплект» администрация сообщает, что в соответствии с откорректированным графиком производства работ ввод 1-й и 2-й секций планируется в II квартале 2020 года, а 3-й и 4-й секций — до конца декабря 2020 года.

— В настоящее время застройщиком предпринимаются все необходимые меры для завершения работ. На объекте увеличилось количество работающих до 90 человек, — сообщают в администрации района.

Изъятие земельных участков двух долгостроев пока не планируется. И ЖСК, и «ЛадаГарант» уверяют, что все отставания от графиков и прочие проблемы не должны повлиять на стоимость квадратного метра.

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