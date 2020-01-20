Член комиссии по изменению Конституции РФ: Регионы Беларуси и Украины должны иметь право присоединения к РФ

"Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", - сказал Безпалько.