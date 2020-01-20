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Член комиссии по изменению Конституции РФ: Регионы Беларуси и Украины должны иметь право присоединения к РФ

20.01.2020 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, рассказал изданию Украина.ру, какие изменения должны быть внесены в Основной закон РФ.

"Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", - сказал Безпалько.
 
 
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Один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, рассказал изданию Украина.ру, какие изменения должны быть...
 
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