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Член комиссии по изменению Конституции РФ: Регионы Беларуси и Украины должны иметь право присоединения к РФ
Источник материала: Партизан
Один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, рассказал изданию
"Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", - сказал Безпалько.
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Член комиссии по изменению Конституции РФ: Регионы Беларуси и Украины должны иметь право присоединения к РФ
Один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, рассказал изданию Украина.ру, какие изменения должны быть...
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