Минчанин набрал долгов на $2 миллиона и хотел сбежать в США









По данным следствия, мужчина в период с 2012 года по 2014 год путем обмана или злоупотребления доверием завладел денежными средствами 34 граждан на общую сумму свыше 2 миллионов деноминированных рублей.





Справочно. В период противоправной деятельности курс доллара США, согласно данным Национального банка Республики Беларусь, варьировался от 8 до 10 тысяч неденоминированных рублей.





В ходе расследования установлено, что с 2012 года обвиняемый использовал реквизиты различных обществ с ограниченной ответственностью, фактически хозяйственной деятельности не осуществлявших, зарегистрированных в Российской Федерации на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.





На территории нашей страны он выдавал себя за успешного бизнесмена, якобы действовавшего от имени руководителя или управляющего вышеуказанных организаций.





Мужчина просил знакомых одолжить ему денежные средства для осуществления высокодоходной коммерческой деятельности по оптовым поставкам мясной продукции и сыра.









Кроме этого, он также просил их подыскать ему еще лиц, готовых вложить денежные средства в его бизнес. Как правило, мужчина брал денежные средства с условием возврата основного долга и уплаты 5% процентов за пользование.





При этом исполнять принятые на себя обязательства мужчина не собирался, поскольку деятельность, направленная на получение средств для их исполнения, отсутствовала.





Кроме этого, мужчине удалось завладеть двумя дорогостоящими автомобилями Porsche и Lexus. Указанные автомобили его знакомые продавали по рыночной цене, однако обвиняемый предложил купить их на порядок дороже, но в рассрочку на год. Поскольку предложенная цена превышала желаемую на несколько тысяч долларов США, то потерпевшие согласились.





В одном из эпизодов противоправной деятельности, обвиняемый в несколько этапов взял взаймы у одного из потерпевших более 350 тысяч долларов США. Для того, чтобы произвести на него впечатление и быстрее наладить общение, на одну из встреч мужчина приехал на взятом напрокат автомобиле Mercedes представительского класса и положил в багажник несколько заранее купленных свежих карпов.





Потерпевшему он рассказал, что только что приехал с подводной рыбалки и готов его угостить пойманной рыбой. После чего предложил поехать в ресторан для обсуждения условий сделки.





Часть полученных противоправным способом денежных средств он отдавал бизнесменам в качестве процентов за взятый займ (от 2 до 5 тысяч долларов США), оставшимися деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению.





Он часто ездил отдыхать за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, а также посещал игорные заведения. Согласно материалам уголовного дела, более одного миллиона долларов США он проиграл в указанных заведениях, являясь VIP-клиентом одного из крупных казино столицы.





В 2014 году в правоохранительные органы стали поступать заявления от обманутых граждан. Как только об этом узнал обвиняемый, он сразу отправил свою семью в США и сам собирался туда уехать, но правоохранители успели ограничить его выезд из страны.





Однако мужчине все равно удалось скрыться, его объявили в межгосударственный розыск.









В 2017 году на территории России он был задержан за попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания на территории России в мае 2019 года обвиняемого экстрадировали в Беларусь.





Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.