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Мужчина допился до 3,6 промилле, поехал кататься и был задержан. В ГАИ о нем сообщила жена

20.01.2020 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Старых Дорогах инспекторы задержали пьяного водителя по сообщению его жены, рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел вечером 18 января. В милицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения хочет сесть за руль своего Ford Mondeo. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль на улице Армейской и подали водителю сигнал об остановке. Тот, немного проехав, остановился и перелез на пассажирское сиденье.

Выяснилось, что за рулем Ford находился 36-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он сильно пьян — 3,6 промилле. На нарушителя инспекторы составили административный протокол. Он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.

 
 
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