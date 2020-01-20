Уникальным для Австралии животным предрекли исчезновение двух третей популяции за полвека

Источник материала: Tut.by

Численность уникальных для Австралии животных — утконосов (Ornithorhynchus anatinus) — в наихудшем случае может снизиться на 73% к 2070 году, поставив их на грань исчезновения. Такой прогноз сделали австралийские ученые, проанализировав влияние различных факторов — изменения климата, доступность водных ресурсов и увеличение периодов засухи на континенте. Исследование опубликовал научный журнал Biological Conservation, пишет ТАСС.



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Ученые подсчитали, что с того момента, как европейцы колонизировали Австралию, численность исконных видов в целом уменьшилась на 40%, а утконосов — уменьшилась наполовину. Строительство плотин, расчистка земель под сельское хозяйство, а также длительная засуха и глобальное потепление могут, по мнению специалистов, стать причиной того, что уже к 2070 году число этих животных уменьшится в лучшем случае на 36%, а в худшем — на 73%.

По словам одного из авторов исследования, Гилада Бино из Университета Нового Южного Уэльса, главной причиной этого стали экстремальные природные явления — засуха и лесные пожары. «Эти угрозы станут критическими для утконосов, поскольку мы не сможем повторно заселить их ареалы. Мы можем потерять этот вид на всем континенте», — пояснил Бино.

Ученый добавил, что сейчас Австралии остро нужно исследовать и оценить риск исчезновения утконоса как вида. «Нам нужно срочно внести их в список охраняемых видов, начать восстанавливать колонии и учиться управлять их развитием. Только так мы сведем к минимуму риск исчезновения этих уникальных животных», — считает ученый.

По данным за 2016 год, численность утконосов оценивалась в 50 тыс. особей, но эксперты полагали, что реальная цифра ближе к 30 тыс. На начало 2019 года их популяция оценивалась примерно в 18−20 тыс. особей.

Утконос — водоплавающее млекопитающее, которое обитает в Австралии. Это единственный современный представитель семейства утконосовых, который вместе с ехидновыми образует отряд однопроходных — млекопитающих, которые по ряду признаков напоминают рептилий. Утконосы одно время служили объектом промысла из-за ценного меха, но в начале XX века охоту на них запретили. Сейчас их популяция считается сравнительно стабильной, хотя из-за ухудшения экологической обстановки их ареалы становятся все более изолированными друг от друга. Попытки разводить этих зверей в неволе увенчались успехом всего несколько раз.