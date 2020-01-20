Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям стоят на страже государственных интересов, а их опасная работа требует огромного мужества и стойкости, потому что они там, где людям нужна помощь…

19 января спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник.

В Беларуси только в 2019 году на счету спасателей более 12000 спасенных жизней. Люди этой отважной профессии тушат пожары, спасают на водах, помогают в ДТП, участвуют в гуманитарных операциях. С каждым годом растут их профессионализм и мастерство, улучшается техническое оснащение, более основательно ведется подготовка кадров.













































Ряды спасателей пополняются. Совсем недавно присягу органов и подразделений по ЧС приняли более 60 новобранцев Минской области, среди которых и молодые работники Несвижского РОЧС. Торжественное мероприятие прошло в историческом месте Беларуси — на Кургане Славы…

— Для каждого сотрудника МЧС его работа — его долг. Долг сердца, долг разума… — этими словами открыли торжество ведущие районного праздника в Несвижском городском молодежном центре Алёна Виноград и Владислав Синицын.









В этот день сотрудников и ветеранов Несвижского РОЧС от районного исполнительного комитета приветствовал заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик.

В своём выступлении он подчеркнул, что Президент Беларуси особое внимание уделяет вопросам безопасности в стране, что является одним из основных направлений в политике правового государства. Помощь жителям района, страны при возникновении чрезвычайных ситуаций является не только работа спасателей, но и профессиональный долг, который с честью выполняет каждый сотрудник РОЧС. «Профессионализм, честь и отвага» — таков девиз. Именно этими качествами и должен обладать настоящий спасатель.

Михаил Викентьевич поздравил всех действующих спасателей, ветеранов службы и их семьи с профессиональным праздником и наступающим Крещением, вручил награды районного исполнительного комитета.

Почётной грамотой райисполкома за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с празднованием Дня спасателя награжден член Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» Анатолий Крисанов.

За грамотные действия, мужество и героизм, проявленные при ликвидации пожаров, высокие показатели в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня спасателя Благодарность председателя Несвижского райисполкома вручена инспектору инспекции надзора и профилактики Олегу Антоновичу, водителю пожарной аварийно-спасательной части №3 на объектах Несвижского управления магистральных газопроводов ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” Сергею Михалькевичу, командиру отделения ПАСЧ №1 г. Несвиж Виктору Семеновичу, диспетчеру центра оперативного управления Григорию Высоцкому.

С тёплыми словами благодарности за службу и поздравлениями с профессиональным праздником ко всем присутствующим обратился начальник Несвижского РОЧС подполковник внутренней службы Виталий Бокун. Во время церемонии награждения нагрудным знаком “Выдатнік” были награждены водитель ПАСЧ №3 на объектах Несвижского управления магистральных газопроводов ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” Владимир Лейбук и командир отделения ПАСЧ №1 г. Несвиж Александр Боган. Юбилейная медаль “20 год органам і падраздзяленням падначаленым МНС Рэспублікі Беларусь” была вручен начальнику штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Виталию Рогалевичу, командиру отделения ПАСЧ №2 г. п. Городея Олегу Гуку, командиру и водителю отделения ПАСП №12 аг. Солтановщина Олегу Сенькевичу и Сергею Щурскому. Водителю штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Владимиру Орпелю, а также водителям ПАСЧ №1 г. Несвиж Дмитрию Платуну и Алексею Медвецкому.

В этот день Почетной грамотой учреждения “Минское областное управления МЧС Республики Беларусь” награждены майор внутренней службы Александр Абцешко и капитан Евгений Янцевич. Грамотой учреждения “Минское областное управление МЧС Республики Беларусь” — старшие лейтенанты внутренней службы Дмитрий Кукуло и Михаил Алексеев.

Ряду сотрудников Несвижского РОЧС были вручены специальные награды Несвижского РОЧС.

Председатель Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» Владимир Яцевич, поздравив спасателей и ветеранов пожарной службы с праздником, вручил молодым огнеборцам — Владу Лицкевичу и Александру Нестеренко — ценные подарки.

Поздравить спасателей Несвижчины в их профессиональный праздник пришли их юные помощники — члены клуба юных спасателей-пожарных “Ястребы”.

Аплодисменты всех присутствующих в зале были адресованы и артистам любительского творчества Несвижчины, которые в свою очередь по традиции подготовили подарки для виновников торжества. Музыкальные поздравления дарили Татьяна Козлова, Маргарита Колосовская, Татьяна Кунигель и другие.

На протяжении торжества в адрес спасателей Несвижчины и членов их семей звучали видеопоздравления от представителей самых разных служб района, жителей региона с пожеланиями удачи, мира, добра и здоровья!

Финальным номером торжества стала песня “Мечты сбываются” в исполнении ансамбля “Млечный путь”.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.