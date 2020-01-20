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Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

20.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Работники органов и подразделений по  чрезвычайным ситуациям стоят на страже государственных интересов, а их опасная работа требует огромного мужества и стойкости, потому что они там, где людям нужна помощь…

19 января спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник.

 В Беларуси только в 2019 году на счету спасателей более 12000 спасенных жизней. Люди этой отважной профессии тушат пожары, спасают на водах,  помогают в ДТП, участвуют в гуманитарных операциях. С каждым годом растут их профессионализм и мастерство, улучшается техническое оснащение, более основательно ведется подготовка кадров.

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

 

 Ряды спасателей пополняются. Совсем недавно присягу органов и подразделений по ЧС приняли более 60 новобранцев Минской области, среди которых и молодые  работники Несвижского РОЧС. Торжественное мероприятие прошло в историческом месте Беларуси — на Кургане Славы…

 — Для каждого сотрудника МЧС его работа —  его долг. Долг сердца, долг разума… — этими словами открыли торжество ведущие  районного праздника в Несвижском городском молодежном центре Алёна Виноград и Владислав Синицын.

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

Люди отважной профессии. Спасатели Несвижчины отметили свой профессиональный праздник

В этот день сотрудников и ветеранов Несвижского РОЧС от районного исполнительного комитета приветствовал заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик.

В своём выступлении он подчеркнул, что Президент Беларуси особое внимание уделяет вопросам безопасности в стране, что является одним из основных направлений в политике  правового государства. Помощь жителям района, страны при возникновении чрезвычайных ситуаций является не только  работа спасателей, но и профессиональный  долг, который с честью выполняет каждый сотрудник РОЧС.  «Профессионализм, честь и отвага» — таков девиз. Именно этими качествами и должен обладать настоящий спасатель.

Михаил Викентьевич поздравил всех действующих спасателей, ветеранов службы и их семьи с профессиональным праздником и наступающим Крещением, вручил награды районного исполнительного комитета.

Почётной грамотой райисполкома за значительный вклад  в развитие и совершенствование деятельности  в сфере защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с празднованием Дня спасателя награжден член Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» Анатолий Крисанов.

 За грамотные действия, мужество и героизм, проявленные при ликвидации пожаров, высокие показатели в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня спасателя Благодарность председателя Несвижского райисполкома вручена инспектору инспекции надзора и профилактики Олегу Антоновичу, водителю пожарной аварийно-спасательной части №3 на объектах Несвижского управления магистральных газопроводов ОАО  “Газпром трансгаз Беларусь” Сергею Михалькевичу,  командиру отделения ПАСЧ №1 г. Несвиж  Виктору Семеновичу, диспетчеру центра оперативного управления Григорию Высоцкому.

 С тёплыми словами благодарности за службу и поздравлениями с профессиональным праздником ко всем присутствующим обратился начальник Несвижского РОЧС подполковник внутренней службы Виталий Бокун. Во время церемонии награждения нагрудным знаком “Выдатнік” были награждены водитель ПАСЧ №3 на объектах Несвижского управления магистральных газопроводов ОАО  “Газпром трансгаз Беларусь” Владимир Лейбук и командир отделения ПАСЧ №1 г. Несвиж Александр Боган. Юбилейная медаль “20 год органам і падраздзяленням падначаленым МНС Рэспублікі  Беларусь” была вручен начальнику штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Виталию Рогалевичу, командиру отделения ПАСЧ №2 г. п. Городея Олегу Гуку, командиру и водителю отделения ПАСП №12  аг. Солтановщина Олегу Сенькевичу и Сергею Щурскому. Водителю штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Владимиру Орпелю, а также водителям ПАСЧ №1 г. Несвиж Дмитрию Платуну и Алексею Медвецкому.

 В этот день Почетной грамотой учреждения “Минское областное управления МЧС Республики Беларусь”  награждены майор внутренней службы Александр Абцешко и капитан Евгений Янцевич. Грамотой учреждения “Минское областное управление МЧС Республики Беларусь” — старшие лейтенанты внутренней службы Дмитрий Кукуло и Михаил Алексеев.

Ряду сотрудников Несвижского РОЧС были вручены специальные награды Несвижского РОЧС. 

Председатель Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» Владимир Яцевич,  поздравив  спасателей и ветеранов пожарной службы с праздником, вручил молодым огнеборцам — Владу Лицкевичу и Александру Нестеренко — ценные подарки.

Поздравить спасателей Несвижчины в их профессиональный праздник пришли их юные помощники — члены клуба юных спасателей-пожарных “Ястребы”.

 Аплодисменты всех присутствующих в зале были адресованы и артистам любительского творчества Несвижчины, которые  в свою очередь по традиции подготовили подарки для виновников торжества. Музыкальные поздравления дарили Татьяна Козлова, Маргарита Колосовская, Татьяна Кунигель и другие.

На протяжении торжества в адрес спасателей Несвижчины и членов их семей звучали видеопоздравления от  представителей самых разных служб района, жителей региона с пожеланиями удачи, мира, добра и здоровья!

 Финальным номером торжества стала песня “Мечты сбываются” в исполнении ансамбля “Млечный путь”.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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