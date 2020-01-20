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Еще один игрок «Шахтера» перешел в «Ислочь»
Источник материала: Tut.by
Экс-нападающий «Шахтера» Николай Януш стал игроком «Ислочи», сообщает официальный
Николай является воспитанником микашевичской ДЮСШ. Профессиональную карьеру начинал в родном «Граните», за который выступал до 2009 года. Еще в биографии футболиста были брестское «Динамо», гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер».
За «горняков» форвард отыграл семь сезонов, провел 232 матча, забил 93 гола и отдал 46 результативных передач.
В составе «Шахтера» дважды становился обладателем Кубка Беларуси, выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства.
Становился лучшим бомбардиром высшей лиги (2014, 2015) и признавался лучшим нападающим чемпионата Беларуси (2015). Вызывался в национальную сборную Беларуси.
Отметим, что Януш стал вторым футболистом, который перешел из Солигорска в «Ислочь». Ранее было объявлено о подписании контракта с
Напомним, в прошлом сезоне «Ислочь» стала пятой в
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Экс-нападающий «Шахтера» Николай Януш подписал контракт с «волками».
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