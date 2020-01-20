Еще один игрок «Шахтера» перешел в «Ислочь»

Источник материала: Tut.by

Экс-нападающий «Шахтера» Николай Януш стал игроком «Ислочи», сообщает официальный сайт клуба .



Фото: «Ислочь»

Николай является воспитанником микашевичской ДЮСШ. Профессиональную карьеру начинал в родном «Граните», за который выступал до 2009 года. Еще в биографии футболиста были брестское «Динамо», гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер».

За «горняков» форвард отыграл семь сезонов, провел 232 матча, забил 93 гола и отдал 46 результативных передач.

В составе «Шахтера» дважды становился обладателем Кубка Беларуси, выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства.

Становился лучшим бомбардиром высшей лиги (2014, 2015) и признавался лучшим нападающим чемпионата Беларуси (2015). Вызывался в национальную сборную Беларуси.

Отметим, что Януш стал вторым футболистом, который перешел из Солигорска в «Ислочь». Ранее было объявлено о подписании контракта с лучшим защитником прошедшего чемпионата Беларуси Павлом Рыбаком .

Напомним, в прошлом сезоне «Ислочь» стала пятой в чемпионате , это лучший результат команды за ее историю.