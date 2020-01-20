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Еще один игрок «Шахтера» перешел в «Ислочь»

20.01.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-нападающий «Шахтера» Николай Януш стал игроком «Ислочи», сообщает официальный сайт клуба.


Фото: «Ислочь»

Николай является воспитанником микашевичской ДЮСШ. Профессиональную карьеру начинал в родном «Граните», за который выступал до 2009 года. Еще в биографии футболиста были брестское «Динамо», гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер».

За «горняков» форвард отыграл семь сезонов, провел 232 матча, забил 93 гола и отдал 46 результативных передач.

В составе «Шахтера» дважды становился обладателем Кубка Беларуси, выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства.

Становился лучшим бомбардиром высшей лиги (2014, 2015) и признавался лучшим нападающим чемпионата Беларуси (2015). Вызывался в национальную сборную Беларуси.

Отметим, что Януш стал вторым футболистом, который перешел из Солигорска в «Ислочь». Ранее было объявлено о подписании контракта с лучшим защитником прошедшего чемпионата Беларуси Павлом Рыбаком.

Напомним, в прошлом сезоне «Ислочь» стала пятой в чемпионате, это лучший результат команды за ее историю.

 
 
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Экс-нападающий «Шахтера» Николай Януш подписал контракт с «волками».
 
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