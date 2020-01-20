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В Воложине из горящей квартиры спасли 43-летнего мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в Воложине. Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло на втором этаже жилого дома по улице Партизанская. 43-летнего хозяина госпитализировали. Соседей по лестничной площадке эвакуировали. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. Пожар в Воложине. Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло на втором...
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