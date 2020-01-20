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В больницах Беларуси начали отказываться об бумажных карт: появились новые проблемы

20.01.2020 16:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси меняют подходы к работе в области медицины – начали отказываться от бумажных карт. Как пишет «Еврорадио», минским бригадам скорой помощи уже раздали планшеты. Врачам достались гаджеты со времен последней переписи населения. Все бы ничего, если бы не один нюанс – отныне медикам приходится выполнять двойную работу.

Цифровизация беларуской медицины выгладит так: теперь есть планшеты, которые дают доступ к данным пациентов: можно узнать информацию об их предыдущих приемах у врачей и даже посмотреть медкарту того или иного больного. В целом врачи довольны, но есть проблема:

«Вписывать [в планшет] нужно то же самое, что и в бумажную карточку. Это, конечно, удобнее. Но пока что нам приходится дублировать ту же информацию в обычную [бумажную] карту», – рассказал журналистам «Еврорадио» минский врач скорой помощи. «На визите приходится объяснять, что я не играюсь [в планшете], а вношу данные», – пожаловался еще один врач «скорой». Другие собеседники журналистов отметили, что если молодежь осваивает технику быстро, то для поколений постарше это означает «втрое больше» хлопот.

Сейчас работа с планшетами проходит в тестовом режиме. Сотрудники медучреждений надеются, что это продлится недолго. Если пробный период закончится успешно, вероятно, в будущем планшеты упростят работу диспетчеров (они часто с трудом разбирают почерк врачей, когда переносят данные из карточек в компьютеры) и сократят время приема пациентов. Полностью от бумажных носителей Минздрав намерен уйти к 2022 году.

Читайте по теме: «Мы все девочки по вызову». Как выглядит работа участкового врача изнутри

 
 
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В Беларуси меняют подходы к работе в области медицины – начали отказываться от бумажных карт. Как пишет «Еврорадио», минским бригадам скорой помощи уже раздали...
 
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