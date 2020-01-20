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В больницах Беларуси начали отказываться об бумажных карт: появились новые проблемы
Источник материала: KYKY>
В Беларуси меняют подходы к работе в области медицины – начали отказываться от бумажных карт. Как
Цифровизация беларуской медицины выгладит так: теперь есть планшеты, которые дают доступ к данным пациентов: можно узнать информацию об их предыдущих приемах у врачей и даже посмотреть медкарту того или иного больного. В целом врачи довольны, но есть проблема:
«Вписывать [в планшет] нужно то же самое, что и в бумажную карточку. Это, конечно, удобнее. Но пока что нам приходится дублировать ту же информацию в обычную [бумажную] карту», – рассказал журналистам «Еврорадио» минский врач скорой помощи. «На визите приходится объяснять, что я не играюсь [в планшете], а вношу данные», – пожаловался еще один врач «скорой». Другие собеседники журналистов отметили, что если молодежь осваивает технику быстро, то для поколений постарше это означает «втрое больше» хлопот.
Сейчас работа с планшетами проходит в тестовом режиме. Сотрудники медучреждений надеются, что это продлится недолго. Если пробный период закончится успешно, вероятно, в будущем планшеты упростят работу диспетчеров (они часто с трудом разбирают почерк врачей, когда переносят данные из карточек в компьютеры) и сократят время приема пациентов. Полностью от бумажных носителей Минздрав намерен уйти к 2022 году.
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