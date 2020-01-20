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Белорусы отличились в покупке премиальных авто: спрос в 2019 году вырос на четверть

20.01.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси вырос спрос на премиальные автомобили. По статистике БАА, их продажи в стране за 2019 год увеличились на 26%, а почти все импортеры восстановили позиции после откровенно слабого позапрошлого года. Лидерами стали сразу две марки — Audi и BMW, а аутсайдером неожиданно оказался Land Rover. Список самых популярных премиальных моделей вновь возглавил Audi Q7.


«Немцы» вновь впереди

Рынок премиум-автомобилей растет как на дрожжах. В 2019 году белорусы приобрели 2190 статусных машин, и это на 454 больше, чем годом ранее. Самыми бойкими оказались последние месяцы: под конец года импортеры активно пошли в распродажи и ликвидации складов, что и подстегнуло продажи.

Весь год на рынке шло противостояние Audi и BMW. Традиционно лидером выступает Audi, но баварская марка рванула вперед весной за счет премьеры крупного внедорожника X7 и распродажи «пятерки» — седан. Ее конкурент из Ингольштадта особенно преуспел во втором полугодии, закрыв год с солидным рывком. Оба бренда продали по 605 автомобилей.

Третье место заняло Volvo с 302 машинами. Продажи шведского производителя выросли в Беларуси на 36%. На четвертое место сместился Mercedes с 282 легковыми автомобилями. Его доля на рынке сократилась на фоне агрессивного роста других немецких марок.

Серьезно сдал позиции Land Rover, реализовав лишь 193 автомобиля. Продажи британской марки в республике сократились более чем на четверть. Porsche, напротив, стали покупать активнее — рынок освоил 122 машины. Продажи Jaguar немного припали — их выбрали полсотни белорусов. Точечным был спрос на Maserati — всего 17 автомобилей. Нечем похвастаться и MINI с 14 проданными экземплярами.

В моде — большие автомобили

Самой продаваемой премиум-моделью с огромным отрывом стал кроссовер Audi Q7. За прошлый год он пополнил личные парки 223 владельцев (рост по сравнению с 2018 годом — почти в два раза). Приглянулся белорусам и кроссовер Q5 — с рынка ушли 89 экземпляров, при этом в 2018 году их было продано 118. Топовые Q8 поступили в распоряжение 59 покупателей. В целом, белорусы остались верны габаритным автомобилям — кроссоверам и внедорожникам.

— Спрос на кроссоверы продолжает двигать рынок вперед. Не секрет, что крупные автомобили популярны во многих странах, но именно в Беларуси этот тренд особенно заметен. Однако в премиальном сегменте одного вместительного салона и хорошей проходимости недостаточно — люди ищут в автомобиле сочетание статусности и спортивного характера. Неслучайно фаворитом в стране оказался Q7, который с грядущим появлением рестайлинга лишь увеличит свою долю на рынке, — делятся в «Audi Центр Минск».


Фото: АВТОИДЕЯ

Неплохо продавался и BMW X5. Его приобрели 147 белорусов, а спрос на модель оставался высоким весь год. А вот внедорожник X7 мощно стартовал во втором квартале, но потом подрастерял «запал». Новинке не хватило четырех покупателей до красивой «сотни» в отчетности. Еще одна премьера — новое поколение X6 — на статистику почти не повлияло: за моделью за прошлый год числится всего 39 продаж.

На рынке хорошо расходились кроссоверы Volvo XC60 — 107 автомобилей. Белорусы также приобрели 75 внедорожников Range Rover против 116 экземпляров в 2018 году. У Porsche почти все годовые продажи приходятся на кроссоверы Macan и Cayenne — 60 и 54 автомобиля соответственно.

Спрос на премиум-седаны слегка подрос к концу года. В классе D лидером стал седан Audi A4 с 65 автомобилями. Среди бизнес-седанов наибольшей популярностью пользовался BMW 5 Series (114 машин). Audi A6 было продано 70 штук, Mercedes E-класс — 48 машин. Что касается люксовых седанов, то здесь белорусы предпочли Audi A8 — 20 экземпляров. На втором месте — BMW 7 серии с результатом 19 авто, на третьем месте оказался Mercedes S-класс, которых продали 14 штук. Некоторые импортеры стимулировали спрос за счет мировых цен и свежих комплектаций, что и принесло свои плоды. Статусные седаны постепенно расширяют свое присутствие на белорусском рынке.

«Экзотика» и почти премиум

Электрический Jaguar I-Pace не стоит на месте. Если в год дебюта (2018) был продан всего один автомобиль, то по итогам 2019 года владельцами электрокара стали 8 человек.


А вот первому оператору Tesla в Беларуси удалось больше. За 2019 год на знаменитые электрокары пересели 13 покупателей. 8 человек выбрали Model X. Еще 5 предпочли Model S.

Toyota Land Cruiser чуть сдала позиции — продано 39 авто (44 в 2018 году). Гораздо популярнее оказался чуть более доступный Prado — 85 авто. В 2018 году был продан всего один «гибрид» Prius. А в прошлом году он и вовсе не попал в статистику.

Давно не «народный», но в топовых версиях вполне премиальный Volkswagen Touareg разошелся в количестве 106 экземпляров. Неплохой результат.

Без «серого» рынка и изысков

На премиальном рынке сокращается теневой сектор. Многие импортеры заручились поддержкой производителей и теперь могут состязаться с Россией в цене новинок. Некоторые модели стоят в Беларуси дешевле, чем в соседних странах. Поставки из-за рубежа тех же Audi и BMW потеряли коммерческий смысл.

— Сейчас большинство новых премиум-автомобилей в Беларуси реализуются на официальном рынке. В то же время все зависит от марки: импортеры, которые добились выгодных условий для потребителя (это и конкурентные цены, и расширенная гарантия), имеют серьезное преимущество, — поясняют в «Audi Центр Минск».

При выборе комплектации белорусы стараются подстроить автомобиль «под себя». Но при этом обходятся без дорогих изысков: вставки из карбона, мощная акустика и лазерные фары встречаются редко.

Больше стало на дорогах и дорогих спорткаров. Среди них встречаются автомобили из редких лимитированных партий. Если раньше их везли в Минск разве что под конкретного покупателя, то сейчас готовы выставлять в шоу-румах. И в большинстве случаев они там не сильно задерживаются — спрос на эксклюзивные автомобили невелик, но стабилен.

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Теги: Минск
 
 
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Бурный рост рынка новых авто был вызван спросом не только на бюджетные модели российской сборки. Продажи премиальных брендов тоже выросли, причем сразу на 26%. Что...
 
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