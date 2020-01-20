Когда станет известен в финале Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA?

Уже совсем скоро станет известно имя белорусского участника международного киберспортивного турнира – Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA. Лучший из 16 участников Национального финала определится 25-26 января и 1-2 февраля 2020 года.

На участие в Национальном финале претендовали более 500 поклонников футбола. В отборочных турах они отстаивали не только свое собственное право войти в число финалистов, но и честь своего любимого белорусского футбольного клуба. В итоге в финал прошли 16 участников — по одному от каждого ФК нашей страны.

В этом году организаторы разрешили профессионалам принимать участие в играх Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA наравне с любителями. В итоге игры лиги стали одним из самых крупных киберспортивных событий Беларуси.

25-26 января и 1-2 февраля участникам Национального финала предстоит выявить лучшего из лучших – того, кто сможет представить Беларусь на Международном гранд-финале и сразиться 15 чемпионами из других стран.

Оба финала – Национальный и Международный – будут транслироваться в разделе «Киберспорт» видеосервиса VOKA, а также в официальной группе VOKA Gaming в VK. Таким образом, возможность своими глазами увидеть самые яркие моменты матчей и поболеть за белорусского участника гранд-финала получат все желающие.