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Несвижский РОВД приглашает на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь

20.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский РОВД приглашает на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь

Если Вы молоды и энергичны, смелы и мужественны — отдел внутренних дел Несвижского райисполкома приглашает граждан с 18 до 30 лет на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь.

Служба в армии не обязательна.

Для сотрудников органов внутренних дел законодательством установлены следующие социально-правовые гарантии:

— обязательное государственное личное страхование;

— обеспечение бесплатным обмундированием;

— возможность увольнения из органов внутренних дел по достижении 48-летнего возраста с правом на пенсионное обеспечение;

— предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска от 30 до 45 суток в зависимости от стажа службы;

— ежегодная выплата при уходе в основной отпуск единовременного пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов;

материальная помощь в связи с непредвиденными материальными затруднениями;

—   получение денежной компенсации расходов по найму или поднайму жилья;

—  медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников ОВД и членов их семей (жена, а также дети до 18 лет) в учреждениях здравоохранения МВД Республики Беларусь;

—  возможность бесплатного получения высшего образования в учреждениях образования МВД Республики Беларусь.

Имеются различные должности в зависимости от уровня имеющегося образования.

Справки по телефонам: 5-13-14, +375-29-690-10-76.


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Если Вы молоды и энергичны, смелы и мужественны — отдел внутренних дел Несвижского райисполкома приглашает граждан с 18 до 30
 
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