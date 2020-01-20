Несвижский РОВД приглашает на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь

Если Вы молоды и энергичны, смелы и мужественны — отдел внутренних дел Несвижского райисполкома приглашает граждан с 18 до 30 лет на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь.
Служба в армии не обязательна.
Для сотрудников органов внутренних дел законодательством установлены следующие социально-правовые гарантии:
— обязательное государственное личное страхование;
— обеспечение бесплатным обмундированием;
— возможность увольнения из органов внутренних дел по достижении 48-летнего возраста с правом на пенсионное обеспечение;
— предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска от 30 до 45 суток в зависимости от стажа службы;
— ежегодная выплата при уходе в основной отпуск единовременного пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов;
материальная помощь в связи с непредвиденными материальными затруднениями;
— получение денежной компенсации расходов по найму или поднайму жилья;
— медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников ОВД и членов их семей (жена, а также дети до 18 лет) в учреждениях здравоохранения МВД Республики Беларусь;
— возможность бесплатного получения высшего образования в учреждениях образования МВД Республики Беларусь.
Имеются различные должности в зависимости от уровня имеющегося образования.
Справки по телефонам: 5-13-14, +375-29-690-10-76.