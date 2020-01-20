Семейная традиция — стихию укрощать

Источник материала: Асiповiцкi край

«Пожарная история» Василия и Павла Зиновенко

Среди работников райотдела по чрезвычайным ситуациям сложно найти случайных людей. В некотором смысле все, кто имеют отношение к профессиональному спасению людей, — одна большая семья. А порой среди них встречаются и настоящие семьи — отцы и сыновья, выбравшие для себя одну дорогу. Есть подобные и в Осиповичском РОЧС. Например, командир отделения ПАСЧ № 1 Василий Зиновенко и инспектор инспекции надзора и профилактики Павел Зиновенко.

Около четверти века назад уроженец Казахстана, молодой строитель и лесоруб, имеющий за плечами армейский опыт, по воле судьбы пришел на пост военизированной пожарной службы в Жорновке (сегодня ПАСП № 12). Именно тогда и началась пожарная история прапорщика внутренней службы Василия Зиновенко.





— Все «спасательные» нюансы пришлось изучать на собственном опыте, а риск стал уже делом привычным, — отмечает командир отделения. — Сколько за эти годы произошло — всего и не упомнишь! Приходилось и массовые пожары ликвидировать, и в авариях пострадавшим помогать, и жилища, имущество земляков от огня спасать… Конечно, не всегда всё идеально, бывало, несмотря на все усилия, обстоятельства оказывались сильнее, а та или иная ситуация заканчивались печально. Это жизнь. Но стараешься думать только о хорошем, вспоминать, что не единожды был причастным к чьему—то спасению, а наша работа действительно важна и нужна.

Младший из сыновей Павел решил продолжить семейное дело.







— Все детство и юность перед глазами был пример отца. Он же меня частенько и на пост брал. Конечно, на вызовы с ним не ездил: это непозволительно, но с пожарной техникой и основными аспектами работы был знаком неплохо, — вспоминает молодой инспектор РОЧС. — Хотя, как оказалось позже, представление о пожарной службе было весьма относительным. Но это нисколько не повлияло на мой выбор: после окончания Гродзянецкой школы стал осваивать специальность спасателя—пожарного. Родные до последнего не знали о моем решении, но в целом одобрили его.

Получив диплом университета гражданской защиты МЧС по специальности «инженер по предупреждению и ликвидации ЧС», Павел Зиновенко по распределению вернулся в родной райцентр. Так и оказались с отцом на службе вместе: Василий с 2014 года служит в пожарной аварийно-спасательной части № 1 в Осиповичах. В обязанностях Павла — профилактика пожарных правонарушений, контроль за состоянием домов и квартир, мониторинг предприятий и организаций, разъяснительная работа… Словом, работа на опережение.

— Конечно, изначально хотел целиком пойти по стопам отца — тоже стать пожарным, помогать людям в чрезвычайных ситуациях, но получилось так, что назначили инспектором, — отмечает Павел. — Теперь я предупреждаю ЧС, а он — ликвидирует. Но моя специальность позволяет работать в обоих направлениях, поэтому не исключаю того, что в будущем сменю должность на «боевую».







Василий работает в РОЧС уже четверть века, Павел — всего год. У первого — ряд профессиональных достижений и наград, самая «свежая» из которых — нагрудный знак «Выдатнiк». У второго — еще вся жизнь и профессиональные заслуги впереди. Продолжится ли династия огнеборцев Зиновенко? Время покажет. Но, как отмечает Павел, если в будущем его дети решат освоить путь отца и деда, препятствовать никто не будет.

Мария ТАЛЕЙКО.

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