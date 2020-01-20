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Мать, убившая 2-летнего сына в Лепеле, получила 13 лет колонии

20.01.2020 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 января Витебский областной суд вынес приговор 23-летней жительнице Лепеля, которая обвинялась в убийстве своего двухлетнего сына. Ее признали виновной и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает БелТА.


27 мая 2019 года девушка сообщила в милицию о пропаже сына. Она рассказала, что ребенок пропал во время прогулки в парке. Во время поисков было установлено, что в парке она была одна. Позже тело мальчика нашли в хозпостройке при осмотре жилья девушки. Тело было спрятано в диване.

Установлено, что ребенок погиб от удушения. Мать признала свою вину.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
 
 
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20 января Витебский областной суд вынес приговор 23-летней жительнице Лепеля, которая обвинялась в убийстве своего двухлетнего сына. Ее признали виновной и...
 
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