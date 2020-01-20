Мать, убившая 2-летнего сына в Лепеле, получила 13 лет колонии





27 мая 2019 года девушка сообщила в милицию о пропаже сына. Она рассказала, что ребенок пропал во время прогулки в парке. Во время поисков было установлено, что в парке она была одна. Позже тело мальчика нашли в хозпостройке при осмотре жилья девушки. Тело было спрятано в диване.





Установлено, что ребенок погиб от удушения. Мать признала свою вину.





Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.