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Осиповчанин Сергей Чигилейчик около 20 лет помогает землякам на воде

20.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Спасающий водолаз

Спасатель — не только призвание, но и общее наименование всех тех, кто на профессиональной основе оказывает помощь людям в чрезвычайных ситуациях. К числу таких специалистов относятся и водолазы, мотористы, матросы ОСВОДа, которых жители и гости района во время отдыха на пляже видят на боевом дежурстве в любое время года.

Коллектив местной спасательной станции небольшой и слаженный. Есть там как начинающие работники, так и с многолетним опытом. Из числа вторых — водолаз 1 класса Сергей Чигилейчик, который выходит на смену уже 18 лет.

Осиповчанин Сергей Чигилейчик около 20 лет помогает землякам на воде

Сварщик по профессии, в 2002 году Чигилейчик однажды заглянул на «спасалку». Здесь работал его двоюродный брат Сергей Яковлев — от него и узнал о наличии вакансии. В первый же день претендента на должность опустили под воду. Справился! И с этого момента началась карьера профессионального водолаза. Первое время был учеником, потом — водолазом третьего класса, второго и, наконец, первого. Чтобы постоянно быть в форме, Сергей чуть ли не ежедневно погружается под воду. Кроме того, уже 15 лет увлекается подводной охотой, а это тоже своеобразная профессиональная тренировка.

Большую часть времени спасатель Чигилейчик проводит на территории станции. Однако случаются выезды и за пределы зоны ее ответственности. Правда, чаще всего повод печальный: если требуется водолаз — человек сам уже никогда не выплывет. Однажды Сергею довелось вместе с МЧС 5 дней искать тело ребенка… Конечно, спасатели стараются абстрагироваться от происходящего, ведь пропускать всё через себя невозможно. Просто выполняют работу. Хотя даже в таких ситуациях случаются неожиданности. Например, как-то вызвали искать утонувшего, а  вместо него, к счастью, нашли только тушу кабана, которую вынесло на берег.


Осиповчанин Сергей Чигилейчик около 20 лет помогает землякам на воде

— В целом же стоит отметить, что в последние годы случаев, когда действительно нужна наша помощь, все меньше. Ведь, несмотря на различные специализации, все мыспасатели и в равной степени радеем за безопасность земляков. Стараемся ЧП предупредить: останавливаем граждан, рассказываем, показываем, объясняем. Причем не только непосредственно на пляже, но и в коллективах. Больше всего внимания обращаем на детей. А ещенетрезвых: алкоголь и водоемы несовместимы. И пропаганда работает!

А вообще, как ни крути, все- таки это моя профессия, — заключает спасатель. — Вернуться в сварщики всегда успею, а вот когда работа по душедорогого стоит. Почти живу на воде. И сына Алексея к этому привлек: уже около года работает со мной в смене, водолаз 3 класса. К слову, и отец мой когда-то людям помогалслужил горноспасателем, только у него вместо воды были рудники и шахты. Династия получается! Надеюсь, все наши усилия не напрасны, а количество ЧП у земляков сойдет на нет.

 
 
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Спасающий водолаз Спасатель — не только призвание, но и общее наименование всех тех, кто на профессиональной основе оказывает помощь людям в чрезвычайных...
 
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