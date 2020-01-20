Почему не заводится машина: ищем причины и способы устранить неисправность

Источник материала: Tut.by



Автолюбители часто сталкиваются с поломкой авто. Каждая ситуация неприятна, но решаема. В этой статье редакция TAM.BY расскажет, почему не заводится машина и как быстро решить проблему.

Содержание:

Из-за чего не заводится машина





Как правило, существуют три причины, по которым не заводится машина:

проблема с подачей топлива;

проблема со сжатием смеси;

проблема с ее воспламенением;

неисправность стартера.

Ниже мы рассмотрим ситуации, при которых стартер работает.

Разряжен аккумулятор

Как понять проблему. Стартер прокручивает двигатель, последний срабатывает медленно. Датчики тускнеют и гаснут.

Почему так происходит. Низкого заряда аккумулятора не хватает для запуска двигателя. Ситуацию усугубляет загустевшее масло мотора. Чаще это встречается зимой после долгого простоя машины.

Что делать. «Прикурить» машину от другого аккумулятора и завести ее.

Замерз дизель



Изображение носит иллюстративный характер

Как понять проблему. Дизельный двигатель не запускается. На фильтре образуется желеобразная масса.

Почему так происходит. Используется топливо, которое не соответствует холодному времени года. Топливо загустевает на морозе, парафины забивают топливопроводы и фильтр.

Что делать. Залить в бак присадку-антигель либо отопить машину в гараже. Слить летнее топливо и заправить машину зимним.

Не работает система зажигания

Как понять проблему. Мотор не «схватывает» обороты стартера.

Почему так происходит. Двигатель не может завестись, так как нет искры, воспламеняющей топливно-воздушную смесь. Причины поломки: повреждение проводов, нарушение целостности катушек зажигания или изолятора, образование нагара на свечах.

Что делать. Выверните свечи, проверьте электроды на чистоту и сухость. Наденьте надсвечник, приложите резьбу и прокрутите стартер. Если искра не появилась, повторите то же самое с исправными свечами, проводами и катушками.



Изображение носит иллюстративный характер

Сломались свечи накаливания

Как понять проблему. На панели загорелся указатель спирали.

Почему так происходит. Двигатель не хочет запускаться из-за отсутствия прогрева свечами накаливания.

Что делать. Найдите мультиметр и снимите свечи. Коснитесь контактов щупами прибора — при исправности прозвучит сигнал. Если сигнала нет, нужно посетить магазин автозапчастей в поисках новых свечей накаливания и заменить свечи на новые.

Недостаточная компрессия

Как понять проблему. Двигатель прокручивается, однако отказывается работать.

Почему так происходит. Изнашивается ЦПГ, из-за чего увеличивается расстояние между поршнями и стенками гильз. Снижается компрессия, падает мощность — авто трудно заводить, особенно в зимнее время.

Что делать. Достать свечи, шприцем залить моторное масло в камеры сгорания цилиндров (до 4-х мм³). Прокрутить стартер, поставить свечи назад и снова попробовать завестись. Если получилось, то у вас неполадка в цилиндро-поршневой группе.

Нарушились фазы в работе ГРМ

Как понять проблему. Стартер прокручивается без видимых дефектов, однако двигатель «молчит».

Почему так происходит. Причина нарушения газораспределения может крыться в изнашивании ремня ГРМ или его неправильной регулировке. Из-за нарушения фаз газораспределения не сжимается и не воспламеняется смесь.

Что делать. Чтобы понять, из-за чего не заводится машина, проверьте метки ГРМ. При необходимости установите ремень правильно.

Некорректно работают датчики

Как понять проблему. Двигатель не подает признаков жизни, несмотря на то что стартер прокручивается. На панели загорелся индикатор «Проверьте двигатель».

Почему так происходит. Система показывает сбой, если неисправны датчики холостого хода, положения валов (распределительного и коленчатого), детонации и т.д.

Что делать. Обратитесь к специалистам, которые определят место дефекта и устранят проблему.

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