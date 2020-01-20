В д.Чигиринка Кировского района сгорела баня

Источник материала: Кировец

В минувшую пятницу в д.Чигиринка Кировского района произошел пожар в бане.





По информации старшего инспектора сектора ПиВО РОЧС Александра Журавского, сообщение от местных жителей в дежурную службу РОЧС о пожаре бани в д.Чигиринка по ул.Набережная д.11 поступило около 22.30.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение бани открытым пламенем, создалась угроза распространения огня на рядом расположенный дом. Хозяева домовладения на месте пожара отсутствовали.

В результате пожара уничтожена кровля бани, повреждены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.