ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В д.Чигиринка Кировского района сгорела баня

20.01.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В минувшую пятницу в д.Чигиринка Кировского района произошел пожар в бане.

В д.Чигиринка Кировского района сгорела баня

По информации старшего инспектора сектора ПиВО РОЧС Александра Журавского, сообщение от местных жителей в дежурную службу РОЧС о пожаре бани в д.Чигиринка по ул.Набережная д.11 поступило около 22.30.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение бани открытым пламенем, создалась угроза распространения огня на рядом расположенный дом. Хозяева домовладения на месте пожара отсутствовали.

В результате пожара уничтожена кровля бани, повреждены стены  и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую пятницу в д.Чигиринка Кировского района произошел пожар в бане. По информации старшего инспектора сектора ПиВО РОЧС Александра Журавского,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Несвижский РОВД приглашает на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика