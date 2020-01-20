Источник материала: Новости Волковыска

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук определился со списком игроков, которые вместе с командой отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию для подготовки к сезону-2020.

Вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович.

Защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики.

Полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук.

Нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.

Соперниками «Динамо-Брест» в товарищеских матчах на турецком сборе станут украинские «Мариуполь» и «Динамо» (Киев), а также «Слован» из Братиславы и самарские «Крылья Советов».

Тренировочный сбор продлится с 20 января по 3 февраля.