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Уровень использования коммунальных отходов в 2019 году в Беларуси вырос до 22,6%

20.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уровень использования коммунальных отходов в 2019 году в Беларуси вырос до 22,6%

Уровень использования коммунальных отходов в 2019 году в Беларуси вырос до 22,6%, сообщила сегодня директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

«В 2012 году уровень использования коммунальных отходов был 10%, за 2019 год ожидается 22,6%. То есть, за этот небольшой период практически в два раза увеличено использование коммунальных отходов. Объем сбора стекла увеличился в три раза, на 35% увеличен сбор бумаги и картона», — рассказала Наталья Гринцевич.

Она напомнила, что производители и поставщики товаров и упаковки обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и использование отходов товаров и упаковки. Производители и поставщики могли применять собственную систему сбора отходов или заключить соответствующий договор с государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» и заплатить за организацию сбора. «Производители и импортеры вносили определенную плату, это позволило аккумулировать средства и направлять на развитие системы сбора. В частности, на закупку техники, контейнеров для раздельного сбора отходов, создание производств по сортировке и переработке отходов«, — пояснила Наталья Гринцевич.

Указом №16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки» внесены изменения в систему сбора отходов. Из нового — собственная система сбора может применяться в отношении бумажной и картонной упаковки, что раньше указом №313 было ограничено. Теперь дано право нескольким предприятиям объединяться и организовывать вместе раздельный сбор, не выплачивая компенсацию. Раньше в указе просто было отмечено, что предприятие должно организовать сбор, хотя, к примеру, для малого предприятия это может быть экономически нецелесообразно.

Дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Самое значимое дополнение — от такой обязанности полностью освободят ИП, которые организуют розничную торговлю или общественное питание, в части упаковки ввезенных ими товаров.

https://www.belta.by/
 
 
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