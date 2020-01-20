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Белорусские горнолыжные курорты вошли в пятёрку лучших в СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аномально теплая погода и отсутствие снега этой зимой не помешали сразу двум белорусским горнолыжным курортам войти в пятерку самых популярных в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По результатам анализа туров и предложений отдыха, Логойск и Силичи заняли четвертое и пятое места соответственно. Выше только заполнившие весь пьедестал трассы Казахстана. В десятку также вошли зимние курорты Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.
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Новости Беларуси. Аномально теплая погода и отсутствие снега этой зимой не помешали сразу двум белорусским горнолыжным курортам войти в пятерку самых популярных...
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