Погода на неделе: тепло и сыро

Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая и сырая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 21 января, ночью будет без существенных осадков. Днем местами, преимущественно по северной части страны, пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах по югу ожидаются слабые туман и гололед. Днем местами прогнозируется сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.

В среду, 22 января, временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5.

В четверг, 23 января, ночью в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром сохранится порывистый ветер, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем - от минус 2 до плюс 3.

В пятницу, 24 января, местами, преимущественно по северу страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем - от нуля до 6 градусов тепла.



