Беларусь и Россия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, официальные Минск и Москва договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть. «Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», – сообщили в пресс-службе правительства.

Детали договоренностей пока не оглашаются. Что касается дальнейших контактов, то «сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов».

Напомним, в апреле 2019 года «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода – Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» – вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Однако Россия не спешила с расчетами, ссылаясь на завышенные требования Минска.