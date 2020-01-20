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Беларусь и Россия договорились о компенсации за «грязную» нефть

20.01.2020 18:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Россия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Фото из открытых источников

Как стало известно, официальные Минск и Москва договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть. «Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», – сообщили в пресс-службе правительства.

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Детали договоренностей пока не оглашаются. Что касается дальнейших контактов, то «сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов».

Напомним, в апреле 2019 года «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода – Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» – вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Однако Россия не спешила с расчетами, ссылаясь на завышенные требования Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Так называемая «грязная» российская нефть в апреле 2019 года оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли.
 
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