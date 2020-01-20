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На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор

20.01.2020 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе установили светофор, чтобы сделать переход к школе безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор

Сейчас регулировщик проходит последние согласования. Его обещают включить через месяц. Для повышения безопасности выполнят и заужение проезжей части возле близлежащей школы.

Пешеходные переходы, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, оснастят дополнительными лампами уличного освещения. В планах районной ГАИ также установка 10 лежачих полицейских.

На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор

Татьяна Сподобаева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Как показывает статистика прошлого года, в Минске наблюдается снижение дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних. Однако, к сожалению, уже в этом году в Партизанском районе произошли два аварии с участием детей.

Люди в материале: Татьяна Сподобаева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе установили светофор, чтобы сделать переход к школе безопаснее, сообщили в программе «Столичные...
 
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