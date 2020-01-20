|
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе установили светофор, чтобы сделать переход к школе безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас регулировщик проходит последние согласования. Его обещают включить через месяц. Для повышения безопасности выполнят и заужение проезжей части возле близлежащей школы.
Пешеходные переходы, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, оснастят дополнительными лампами уличного освещения. В планах районной ГАИ также установка 10 лежачих полицейских.
Татьяна Сподобаева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе установили светофор, чтобы сделать переход к школе безопаснее, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)