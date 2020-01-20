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В Брестской области за один день в ДТП пострадали двое детей

20.01.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Двое детей пострадали в ДТП за один день в Брестской области, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

В Брестской области за один день в ДТП пострадали двое детей

Утром 17 января произошла авария в Ивановском районе. По предварительной информации, 33-летняя местная жительница ехала на автомобиле Renault со стороны агрогородка Снитово в направлении райцентра. На 2-м км дороги женщина не справилась с управлением, съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП сама водитель не пострадала, а ее четырехлетний сын, который перевозился в детском удерживающем устройстве, получил травмы. Мальчика госпитализировали.

В Брестской области за один день в ДТП пострадали двое детей

Вечером того же дня в Бресте в ДТП пострадал 12-летний учащийся одной из школ областного центра. Случай произошел на ул. 17 Сентября. По предварительной информации, 52-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen, на пересечении с боковым проездом проспекта наехал на школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После происшествия водитель самостоятельно доставил ребенка в медучреждение. Мальчик госпитализирован.

В Брестской области за один день в ДТП пострадали двое детей

По фактам проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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  Двое детей пострадали в ДТП за один день в Брестской области, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. Утром 17 января произошла авария в Ивановском...
 
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