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Вспышка птичьего гриппа произошла на Украине

20.01.2020 20:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Винницкой области Украины, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

По информации OIE, в результате с 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района пало почти пять тысяч домашних птиц.

Сообщается, что у погибших выявлен птичий грипп серотипа Н5. По имеющимся данным, в настоящее время в зоне риска находятся 98 тысяч птиц.

Сейчас в хозяйстве приняты экстренные меры из-за заболевания – введен карантин, сделана дезинфекция. Не исключено, что в будущем может быть проведен санитарный забой птиц.
 
 
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Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Винницкой области Украины, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
 
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