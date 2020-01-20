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В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации

20.01.2020 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лозанне состоялась встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко с президентом Швейцарской олимпийской ассоциации Юргом Шталем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в спортивной сфере. Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у нашей страны опыта, инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня.

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации

Белорусская делегация в ходе визита в Лозанну ознакомится со спортивными объектами и проведет ряд двухсторонних встреч.

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации

Люди в материале: Виктор Лукашенко, Юрг Шталь
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Лозанне состоялась встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко с президентом...
 
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