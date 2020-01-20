Когда у травматологов пиковая нагрузка, и почему пациенты не хотят оперироваться летом

— Основные наши пациенты — совершеннолетние жители Первомайского района, — отметила она. — Но в оказании первой медицинской помощи никому не откажем. Работаем круглосуточно.





— Насколько интересно в профессиональном плане быть травматологом в поликлинике?





— Это первое место, где больные встречаются с доктором, сложные случаи бывают и у нас. Наши сотрудники вправляют вывихи, делают репозицию отломков кости, не направляя в больницу, удаляют металлические спицы после сложных операций. Можно быстро проконсультировать пациента у врачей других специальностей и провести обследование буквально в течение часа. А дальше принимают решение, нужно ли направлять человека в специализированное отделение стационара.





— Заметна ли сезонность в вашей работе?





— Летом большинство оперироваться не хочет, считает, что раны заживают хуже. У травматологов наибольшая нагрузка в осенне-зимний период, когда бывает гололед. Сезонность у нас замечают доктора, которые делают внутрисуставные инъекции больным с остеоартрозом — обострения у таких весной и осенью.





— А как насчет закона парных случаев?





— Не знаю, каким образом, но он действует. Так, в прошлом месяце на прием один за другим пришли два человека с абсолютно одинаковой проблемой — опухолью левого плечевого сустава.





— Как быть, если пациент внушительной комплекции, а врач — женщина?





— В нашем отделении из докторов я единственная женщина, остальные — мужчины. В травмпункте работают только они, так что проблем не возникает.





— Часто ли на прием попадают нетрезвые либо агрессивные граждане?





— В конфликтной ситуации стараемся выровнять эмоциональную атмосферу. Все-таки задача врачей — лечить больных, а не спорить с ними. Приходят и те, кто находится в состоянии опьянения. Причем не только в выходные и праздники.





— Мечтаете перейти в стационар?





— В поликлинике созданы все условия для обследования. Не надо долго ждать, пока придет другой специалист. Можно наблюдать своих пациентов, следить за их восстановлением после операций, чего нет в стационаре. Удобный график работы. В первую очередь я жена и мама. То, что не пропадаю на дежурствах сутками, могу уделить время семье, для меня очень важно. К тому же в поликлинике хороший коллектив. Слышала об этом, когда собиралась переходить сюда на работу, но такого взаимопонимания, добрых отношений между коллегами и с руководством даже не ожидала.