Борисовчане стали лучшими в зональном этапе квест-игры «По следам Победы»

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В игре приняли участие 5 районов Минской области. Борисовщину представляли пионеры и октябрята ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г.Борисова». Командам предстояло преодолеть путь из пяти игровых точек, где ребятам были предложены задания различного характера: познавательные, творческие, логические.

Благодаря слаженной работе и знаниям истории Великой Отечественной войны, команда пионеров «Пламя» и команда октябрят «Искорки» из Борисова заняли I места в своих возрастных категориях. Им предстоит побороться за победу на областном этапе.









Поздравляем победителей!!!