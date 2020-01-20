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Борисовчане стали лучшими в зональном этапе квест-игры «По следам Победы»

20.01.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

В игре приняли участие 5 районов Минской области. Борисовщину представляли пионеры и октябрята ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г.Борисова». Командам предстояло преодолеть путь из пяти игровых точек, где ребятам были предложены задания различного характера: познавательные, творческие, логические.

Благодаря слаженной работе и знаниям истории Великой Отечественной войны, команда пионеров «Пламя» и команда октябрят «Искорки» из Борисова заняли I места в своих возрастных категориях. Им предстоит побороться за победу на областном этапе.

Борисовчане стали лучшими в зональном этапе квест-игры «По следам Победы»

Борисовчане стали лучшими в зональном этапе квест-игры «По следам Победы»

Поздравляем победителей!!!

 
 
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16 января 2020 года в г. Березино прошел зональный этап республиканской патриотической квест-игры «По следам Победы», приуроченной к 75-й годовщине Победы советского...
 
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