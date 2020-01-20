Как оформить получение жировок в электронном виде

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше минчан предпочитают получать жировки на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Пользователей интернет-рассылки уже более 30 тысяч, а это позволяет коммунальщикам экономить почти 200 килограммов бумаги в месяц. К слову, проект запустили всего полгода назад, чтобы повысить мобильность плательщиков и позаботиться об экологии. Для того, чтобы присоединиться к электронной рассылке, достаточно завести личный кабинет.





Максим Бардович, директор центра информационных технологий Мингорисполкома:

Через три дня вашу электронную почту забьют в систему, проверят ваши паспортные данные, и, если все пройдет хорошо, то следующее счет-извещение вы получите на электронку. Единственное «но» – делать это должен собственник помещения.