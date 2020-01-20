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Михаил Орда: «Мы предлагаем сформировать фонд, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца»

20.01.2020 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Президент провел рабочую встречу с председателем организации Михаилом Ордой.

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После встречи деталями разговора Михаил Орда поделился с журналистами. Глава государства также интересовался вопросом, который касается предприятий-банкротов.

Михаил Орда: «Мы предлагаем сформировать фонд, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
За три месяца мы предлагаем компенсировать утрату заработной платы и уплату ФФЗН, поскольку сегодня в республике порядка 30 миллионов есть задолженность как раз по заработной плате предприятий-банкротов и по уплате ФФЗН. Мы понимаем, что ФФЗН – это сегодня пенсионный стаж.

Мы предлагаем сформировать компенсационный фонд в «Белгосстрахе», который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца. Это позволит людям содержать себя, возможность иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. И самое важное – что будут перечисляться в фонд ФФЗН эти страховые взносы.

Михаил Орда: «Мы предлагаем сформировать фонд, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца»

Федерация профсоюзов выступила одним из разработчиков новой редакции Трудового кодекса. Представители организации внесли более 40 предложений по изменению документа.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе...
 
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