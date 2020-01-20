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Михаил Орда: «Мы предлагаем сформировать фонд, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Президент провел рабочую встречу с председателем организации Михаилом Ордой.
После встречи деталями разговора Михаил Орда поделился с журналистами. Глава государства также интересовался вопросом, который касается предприятий-банкротов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы предлагаем сформировать компенсационный фонд в «Белгосстрахе», который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца. Это позволит людям содержать себя, возможность иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. И самое важное – что будут перечисляться в фонд ФФЗН эти страховые взносы.
Федерация профсоюзов выступила одним из разработчиков новой редакции Трудового кодекса. Представители организации внесли более 40 предложений по изменению документа.
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Михаил Орда: «Мы предлагаем сформировать фонд, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании, сообщили в программе...
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