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К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов

20.01.2020 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К 2035 году в Беларуси будут использоваться не менее 50 % отходов. Такую задачу определяет национальная стратегия. Ее реализация позволит вторично использовать материальные ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Комплекс мер направлен на работу с населением и предприятиями. Помимо информирования, это еще создание соответствующей логистики, совершенствование всей системы. Получать планируют также максимальный энергетический эффект при сжигании отходов.

К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов

Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В республике построят 30 региональных комплексов по извлечению, сортировке, переработке отходов. И уже остатки планируется захоранивать на каких-то созданных полигонах в рамках реализации этой программы.

И самая важная задача (или одна из важных задач) – это ликвидация всех мини-полигонов в республике до 2021 года и строительство этих региональных комплексов, которые будут отвечать самым современным экологическим требованиям.

К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Использование отходов предприятия уже смогли увеличить более чем в четыре раза. На реализацию всего комплекса мер потребуется около миллиарда рублей. В том числе привлекут средства международных финансовых организаций. Например, строительство регионального полигона в Пуховичах финансирует Европейский банк реконструкции и развития.

К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов

Президент поддержал введение депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой (подробнее здесь).

Люди в материале: Виталий Смирнов
 
 
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