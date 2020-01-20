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«Это недоразумение». Президент поручил подготовить изменения по пенсиям для многодетных матерей

20.01.2020 23:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил Минтруда решить вопрос с пенсионным стажем многодетных матерей. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда после встречи с президентом, передает «Беларусь-1». Речь идет про то, что для женщин, которые воспитывают четверых детей, могут сократить страховой стаж. Впрочем, разговоры об этом ведутся уже не первый год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Напомним, сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. Дело в том, что сейчас матерям троих детей декретный отпуск включается в общий трудовой стаж в полном объеме. Для матерей, у которых пятеро и более, предусмотрены дополнительные льготы. А вот матерям четверых детей в общий стаж идет только 75% всего периода декретного отпуска.

Профсоюзы уже не первый год выступают за внесение изменений в подсчете страхового стажа для матерей троих детей. «Мы считаем, что это недоразумение, это нонсенс. Если на троих детей маме стаж начисляется, то на четвертого этот стаж не начисляется», — заявил сегодня Михаил Орда после встречи с президентом. По его словам, глава государства поручил министру труда разобраться с этой проблемой.

— Сегодня президент дал поручение Министерству труда, в частности, министру труда (Ирине Костевич. — Прим. ред.), посмотреть и разобраться с этими вопросами и оперативно внести предложения главе государства для устранения этого недоразумения, — сказал Михаил Орда.

Ранее в Минтруда поясняли свою позицию по этому вопросу.

— В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми, — поясняли ранее в Минтруда, почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала 2020 года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 17 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

 

 
 
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Речь идет про то, что для женщин, которые воспитывают четверых детей, могут сократить страховой стаж.
 
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