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«Это недоразумение». Президент поручил подготовить изменения по пенсиям для многодетных матерей
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поручил Минтруда решить вопрос с пенсионным стажем многодетных матерей. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда после встречи с президентом, передает «Беларусь-1». Речь идет про то, что для женщин, которые воспитывают четверых детей, могут сократить страховой стаж. Впрочем, разговоры об этом
Напомним, сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей,
Профсоюзы уже не первый год выступают за внесение изменений в подсчете страхового стажа для матерей троих детей. «Мы считаем, что это недоразумение, это нонсенс. Если на троих детей маме стаж начисляется, то на четвертого этот стаж не начисляется», — заявил сегодня Михаил Орда после встречи с президентом. По его словам, глава государства поручил министру труда разобраться с этой проблемой.
— Сегодня президент дал поручение Министерству труда, в частности, министру труда (Ирине Костевич. — Прим. ред.), посмотреть и разобраться с этими вопросами и оперативно внести предложения главе государства для устранения этого недоразумения, — сказал Михаил Орда.
Ранее в Минтруда поясняли свою позицию по этому вопросу.
— В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми, —
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Речь идет про то, что для женщин, которые воспитывают четверых детей, могут сократить страховой стаж.
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