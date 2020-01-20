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Александр Лукашенко: единоначалие для нас нормально. У нас компактная армия, поэтому нам не надо ломать структуру управления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кадровые изменения в силовом блоке страны. В Беларуси – новый министр обороны и госсекретарь Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, экс-руководитель военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. На этом посту он сменил Станислава Зася, перешедшего в ОДКБ. Министерство обороны возглавил генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генштаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее он работал первым замом.
Все кандидаты детально изучались, учитывались абсолютно все заключения – случайности здесь быть просто не может, ведь на кону наша с вами безопасность, а это величайшая ответственность. Глава государства охарактеризовал новоназначенных руководителей как людей подготовленных и преданных Беларуси.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Андрея Равкова знают многие. Отныне он – госсекретарь Совета безопасности. Должность новая, но обязанности привычные. Кресло министра обороны генерал-лейтенант занимал более шести лет. До этого был командующим войсками Северо-западного оперативного командования. Еще раньше – командиром отдельной мобильной бригады, начальником штаба и командиром базы хранения вооружения и техники. За это время оборонную сферу изучил, что называется, от и до. Именно такая кандидатура и нужна была.
То, что Андрею Равкову быть новым госсекретарем, Президент окончательно решил еще 19 января. Тем более, в мире, куда ни посмотри, одни угрозы, и долгие раздумья здесь ни к чему. Задачи новому госсекретарю уже поставлены.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Место Андрея Равкова теперь будет занимать генерал-майор Виктор Хренин. До этого он более пяти лет был командующим войсками Западного оперативного командования.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
А вот начальник Генштаба Вооруженных Сил теперь Александр Вольфович. Он родился в Казани. Военную карьеру в свое время начинал в Туркестанском военном округе, а в 1993-м поступил на службу в Вооруженные Силы Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, единоначалие для нас нормально. У нас компактная, не такая большая и не малая армия, поэтому нам не надо ломать здесь структуру управления. Но общий язык надо находить.
Журналистам генерал-майор признался: должность для него не новая, третий месяц он исполняющий обязанности. Но теперь станет полноправным начальником. Работать в структуре есть над чем, в первую очередь – над полным искоренением формализма. Ему здесь точно не место.
Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил:
Итак, перед каждым назначенцем стоят большие и важные задачи. При такой работе никаких ошибок и промахов быть не может, ведь на кону безопасность всей страны.
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Александр Лукашенко: единоначалие для нас нормально. У нас компактная армия, поэтому нам не надо ломать структуру управления
Новости Беларуси. Кадровые изменения в силовом блоке страны. В Беларуси – новый министр обороны и госсекретарь Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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