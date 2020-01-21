Источник материала: Новости Волковыска

В белорусских многоэтажках заварят все мусоропроводы в течение одного-двух лет. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов.

Он отметил, что, например, в Гродно мусоропроводы заварили еще больше года назад. Работа по завариванию мусоропроводов активно и успешно ведется во всех крупных населенных пунктах страны.

– В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов – там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены, – сказал Смирнов, передает БелТА .

Заваривание мусоропровода проводится с согласия жильцов. Мусор же предлагается выносить на контейнерные площадки, где, в том числе предоставляется возможность для раздельного сбора мусора. За последние десять лет объемы образования ТКО в Беларуси удвоились.