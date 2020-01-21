По вашим любимым фильмам снимут сериалы! Рассказываем, какие и когда

Источник материала: Tut.by

Многие хотели бы, чтобы любимые фильмы не заканчивались никогда. Зарубежные продюсеры уже поняли, что это золотая жила, и начали думать над выпуском продолжений известных киновселенных. Конечно, в виде сериалов. AFISHA.TUT.BY рассказывает о пяти будущих шоу, основанных на крутых фильмах. И они выйдут уже скоро.

«Властелин колец»

Ориентировочная дата выхода: конец 2020-го или начало 2021 года.

Первоисточник: кинотрилогия «Властелин колец»

Для кого: для фанатов Толкина и ценителей качественного фэнтези.

Приятная новость для любителей эльфов и хоббитов: Amazon снимает сериал-приквел по Средиземью. Его действие развернется во Вторую эпоху, когда были выкованы Кольца Всевластия.

Съемки, как и в случае фильма, проходят в Новой Зеландии. В первом сезоне будет восемь серий, а всего Amazon запланировал аж пять сезонов. На их создание потратят до миллиарда долларов. Команда у сериала под стать бюджету: сценарий пишут авторы «Во все тяжкие» и «Очень странных дел», костюмами займутся специалисты «Звездных войн», а в кадре появятся актеры из «Игры престолов».

«Сокол и Зимний Солдат»

Ориентировочная дата выхода: 2020 год.

Первоисточник: вселенная «Мстителей».

Для кого: для любителей супергероики в духе « Первый мститель: Другая война «

В конце ленты «Мстители. Финал» Стив Роджерс передал титул Капитана Америки своему товарищу, супергерою Соколу. Вместе с титулом тот получил звездно-полосатый щит и напарника, Баки Барнса aka Зимнего Солдата. Вместе им придется разгребать события предыдущих фильмов Marvel и хранить мир во всем мире.

«Сокол и Зимний Солдат» — это первый крупнобюджетный сериал Marvel, напрямую связанный с событиями супергеройской вселенной. Нам покажут, как изменился мир после победы над Таносом и воскрешения половины населения Земли. Ждите фантастический боевик-триллер с появлением каноничных злодеев: к нам как минимум вернется Барон Земо в исполнении Даниэля Брюля (вот его инстаграм , если не помните по имени).

«Сквозь снег»

Первоисточник: фильм « Сквозь снег ».

Ориентировочная дата выхода: весна 2020 года.

Для кого: для тех, кому нравится постапокалиптическая антиутопия.

Ремейк картины о неудачной попытке остановить глобальное потепление. Ученые перестарались и запустили Ледниковый период, от которого остатки человечества спасаются в беспрерывно двигающимся поезде. В «голове» экспресса едет элита, окруженная роскошью, а в «хвосте» ютится рабочий класс. Последние устали от неравенства и угнетения, поэтому в поезде назревает революция.

Если в фильме сделали акцент на бедняках, то в сериале сместят внимание на руководство локомотива и их попытки сохранить порядок в составе. Сериал уже продлили на второй сезон, и там действия развернутся после событий полнометражной ленты: посмотрим, на что способны сценаристы без первоисточника.

«Темная башня»

Первоисточник: экранизация цикла романов « Темная башня ».

Ориентировочная дата: съемки сериала велись летом 2019-го, предполагаемая дата релиза — 2020-й.

Для кого: для ценителей темного фэнтези и поклонников Стивена Кинга.

После неудачной экранизации 2017 года «магнум опус» известного писателя появится на наших экранах в виде сериала. В центре сюжета — прошлое Роланда Дискейна, последнего члена древнего рыцарского ордена стрелков. Место событий — постапокалиптический магический мир, напоминающий Дикий Запад, главный злодей — колдун, фронтмен сериала — актер Сэм Страйк.

Фанатик

Первоисточник: одноименный фильм, снятый по мотивам романа Ника Хорнби.

Ориентировочная дата: 14 февраля 2020 года.

Для кого: для тех, кто любит поп-культуру и слом «четвертой стены».

High Fidelity, он же Hi-Fi, он же «Фанатик» — это отличная книга британского писателя Ника Хорнби, которая в 2000-м году получила не менее отличную экранизацию от Стивена Фрирза. В 2020-м настало время ребута, и главный герой стал героиней в исполнении Зои Кравиц (домохозяйка в «Большой маленькой лжи», Женщина-кошка в новом «Бэтмене»).

Зои сыграет владелицу магазина виниловых пластинок, переживающую болезненный разрыв отношений. Девушка решает вспомнить все свои предыдущие романы, чтобы найти в них причину своих неудач. Ее помощники в этом деле — друзья, винтажная музыка и атмосфера вечериночного Бруклина.

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