Источник материала: Новости Волковыска

Количество случаев вспышки нового коронавируса в Китае, скорее всего, было занижено, что может свидетельствовать о возможной его передачи от человека к человеку, заявили ученые из Имперского колледжа Лондона.

Результаты их исследования свидетельствуют о том, что примерно 1700 человека в Китае могут быть заражены коронавирусом.

Откуда пошел коронавирус

Вирус был впервые зафиксирован в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Случаи заболевания также отмечены в пекинском округе Дасин и в Шэньчжэне на юге Китая.

Вспышку нового вируса связывают с рынком морепродуктов в городе. В большинстве случаев заболевания пациенты были либо постоянными покупателями, либо продавцами. Известно, что рынок был закрыт 1 января для проведения дезинфекции.

В самом городе Ухань за выходные обнаружили 136 новых случаев пневмонии, вызванных штаммом коронавируса, в дополнение к выявленным ранее 62 случаев.

Также сообщается о 3-х умерших.

За пределами Китая зафиксированы 4 случая заболевания. Так, в Южной Корее заболевание обнаружили у 35-летней гражданки Китая, которая приехала из Ухани.

Женщина прибыла в международный аэропорт Инчхон в Сеуле с заметными признаками лихорадки. Анализы подтвердили наличие у нее коронавируса.

Пациентка получает медицинскую помощь в местной больнице.

По данным корейского эпидемиологического центра, несмотря на заявления Пекина о том, что штамм нового вируса не передается от человека к человеку, Всемирная организация здравоохранения не исключает такой способ передачи при определенных условиях.

Что известно о новом вирусе пневмонии

Медики выяснили, что причиной инфекции был вирус из семейства коронавирусов, видов которых много, однако только 6 имели влияние на человека. Особенности этого коронавируса заключаются в схожести симптомов к простуде, однако он вызывает пневмонию.

Ученые отмечают, что вирус вероятно перешел к человеку от животного. Однако какое именно животное было возбудителем вируса – неизвестно.

Сейчас специалисты убеждены, что пока нет оснований считать, что новая пневмония будет так же опасна, как и предыдущая.

По словам инфекционистов, в этом сезоне циркулируют четыре штамма вируса, а самым страшным является вирус типа А, более известный как свиной грипп. Именно он может привести к смерти.

Симптомы пневмонии

Врачи назвали следующие симптомы пневмонии:

повышение температуры до 39 °С;

бледность кожи;

мокрый кашель, который сопровождается болями в груди;

потливость;

резкая слабость.

Рекомендуют ограничить поездки в Китай, а также придерживаться обычных правил профилактики инфекций:

мыть руки;

правильно готовить мясо и яйца;

держаться подальше от людей, которые кашляют и чихают.

И при первых подозрительных симптомов обращаться к врачу.