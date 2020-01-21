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В Оршанском районе Lexus столкнулся с ЗИЛом. Водитель иномарки в больнице

21.01.2020 07:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 20 января, около семи часов вечера, на трассе М8 Витебск — Гомель — граница Украины вблизи деревни Ромальдово Оршанского района, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

Lexus столкнулся с ЗИЛом, ко торый ехал в попутном направлении.

35-летний водитель Lexus получил травмы, его отвезли в оршанскую больницу.


Фото: ГАИ
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Авария произошла 20 января, около семи часов вечера, на трассе М8.
 
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