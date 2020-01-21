|
В Оршанском районе Lexus столкнулся с ЗИЛом. Водитель иномарки в больнице
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 20 января, около семи часов вечера, на трассе М8 Витебск — Гомель — граница Украины вблизи деревни Ромальдово Оршанского района,
Lexus столкнулся с ЗИЛом, ко торый ехал в попутном направлении.
35-летний водитель Lexus получил травмы, его отвезли в оршанскую больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 20 января, около семи часов вечера, на трассе М8.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)